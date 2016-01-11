Tahir Elçi cinayetinde iki delil kayboldu

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir skandal yaşandı. Emniyet'in delillerle ilgili hazırladığı balistik incelemesinin ardından, olay yerinden toplanan iki delilin kaybolduğu ortaya çıktı.

Zaman gazetesinden İsmail Avcı'nın haberine göre, bölgede devam eden çatışmalar nedeniyle olay yerinden güçlükle toplanan delillerden ikisinin kaybolduğu öğrenildi.

Emniyet'in delillerle ilgili hazırladığı balistik incelemesinin ardından 42 ve 47 No'lu delillerin kaybolduğu anlaşılırken, Diyarbakır Barosu, soruşturmayı yürüten savcıya başvurarak delillerin akıbetinin araştırılmasını istedi.

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015 günü çatışmaların sürdüğü merkez Sur ilçesindeki tarihi Kurşunlu Minare'nin önünde açıklama yaparken katledilmişti. Elçi'nin vurulduğu sokakta, yaşanan çatışmalardan dolayı, olay yeri incelemesi tam yapılamadı. İlçede sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra 30 Kasım'da olay yerine giren savcı, avukat ve polislerden oluşan heyet 83 delil belirledikten sonra, devam eden çatışmalar nedeniyle olay yeri incelemesi tamamlanamadı. Numaralandırılan delillerin yarısı da sokaktan alınamadı. Çatışmaya rağmen Elçi'nin öldürüldüğü Yenikapı Sokağı'ndan alınan deliller, incelenmek üzere Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Balistik İnceleme Şube Müdürlüğü'nde incelenen deliller, 5 ayrı rapor halinde soruşturma dosyasına gönderildi.

Raporda, olay yerinden alınan delillerle ilgili detaylı bilgiye yer verildi. Ancak burada bir çelişki ortaya çıktı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 83 delilden 43'ünün toplandığını açıklamıştı. Raporda ise 1'den 47'ye kadar delillerin toplandığı ve incelendiği belirtildi. Ayrıca 42 ve 47 numaralı delillere ilişkin hiçbir bilgi yer almadı.

Bunun üzerine Elçi'nin soruşturmasını takip etmek için oluşturulan komisyonda görev alan avukatlar, savcıya başvurdu. Yarım kalan olay yeri incelemesinden 43 delilin alındığının açıklandığını hatırlatan avukatlar, balistik raporlarında 47'nci delile kadar inceleme yapıldığının belirtildiğini kaydetti. Avukatlar, 42 numaralı delilin toplandığı belirtilen son numaralı delilden çok öncesindeki bir bölgede olmasına rağmen neden alınmadığı hususunun olay yeri inceleme şube müdürlüğünden sorulmasını talep etti. Talep dilekçesinde ayrıca 47 numaralı delille ilgili raporlarda neden hiçbir bilgi olmadığı soruldu.