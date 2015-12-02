Tahir Elçi cinayetinde bakanın açıkladığı o mermi çekirdeği Ankara’ya gönderildi

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin vurulduğu yerden toplanan deliller içinde bulunan ve çamurlu halde ele geçirilen deforme mermi çekirdeği incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı’na gönderildi. Mermi çekirdeği ile birlikte Elçi’den alınan kan örnekleri de DNA karşılaştırması için Ankara’ya gönderildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 83 delilden 43'ünün toplandığını, deforme olmuş bir merminin bulunduğunu açıklamıştı.

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin hayatını kaybetmesi olayına ilişkin soruşturma kapsamında olay yerinde tespit edilerek numaralandırılan 83 parça delilden ele geçirilen 43 parçanın tasnif çalışması tamamlandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kriminal Laboratuvarı’nda ilk incelemeleri yapılarak muhafazalı poşetlere saklanan deliller görevlendirilen özel bir kurye ile Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na gönderildi. Bu deliller arasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın açıkladığı deforme olmuş mermi çekirdeğinin de bulunduğu öğrenildi. Çamura bulandığı için teknik incelemesi Diyarbakır’da yapılamayan çekirdeğin Adli Tıp Kurumu’nda kimyasal teknikler kullanılarak inceleneceği öğrenildi.



Ankara’ya gönderilen deliller arasında yaşamını yitiren Baro Başkanı Tahir Elçi’den alınan kan örnekleri ve olay yerinden elde edilen bazı vücut sıvılarının da olduğu kaydedildi.



Adli Tıp inceleyecek





Yetkililer, çamura bulanmış ve üzerinde bazı izler bulunan mermi çekirdeğinin titiz bir teknik incelemeden geçirilmesi için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı’na gönderildiğini söyledi. Adli Tıp Kurumu’nda kimyasal yöntemlerle yapılacak incelemede çekirdek üzerinde tespit edilecek bulguların Tahir Elçi’den alınan kan örnekleri ile DNA karşılaştırmasına tabi tutulacağı öğrenildi.



Uzmanlar, çekirdek üzerindeki bulgular ile Tahir Elçi’den alınan kan örneği arasında DNA eşleşmesi sağlanması halinde bu sonuçların şüphelilerin yere attığı silahlar ve olay yerinde polislerin ateş ettiği silahlar ile karşılaştırılacağını söyledi. Savcılık kaynakları olumlu sonuç alınması halinde Elçi’yi vuran merminin hangi silahtan atıldığının tespit edilebilmesinin mümkün olacağını vurguladı.



Soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır Adliyesi’nde de Başsavcı Ramazan Solmaz başkanlığında bir kriz merkezi oluşturuldu. Olayla ilgili elde edilen deliller, görüntü kayıtları, alınan ifadeler ve tüm gelişmeler soruşturmada yer alan savcılar ve polis yetkilileri tarafından kriz merkezinde değerlendirilirken, Başsavcı Solmaz da tüm çalışmaları bizzat yönetiyor.



Savcılık kaynakları, soruşturmada elde edilen tüm bulguların münferit veya yanlış değerlendirme olasılığına karşı defalarca teyit amacıyla karşılaştırıldığını söyledi. İstanbul ve Ankara’da bulunan güvenlik ve yargı birimleri ile de irtibat halinde olduklarını belirten savcılık kaynakları olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Soruşturmanın şeffaf yürütüldüğünü ve elde edilen dellilerin hiçbir şüpheye mahal verilmeyecek şekilde değerlendirildiğini belirten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, soruşturma kapsamında gerek duyulması halinde yeniden olay yeri inceleme çalışması yapılabileceğini söyledi.



Taksi sürücüsü polis değil



Bu arada 2 polisi şehit eden PKK’lılar Mehsun Gürkan ile Uğur Yakışır’ın, Balıkçılarbaşı Meydanı’na geldiği taksi sürücüsünün de sorgusu devam ediyor. Savcılık kaynakları, taksi sürücüsünün sivil polis olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Sivil bir vatandaş olan taksi sürücüsünün şüphelileri Kayapınar İlçesi’nden müşteri olarak aldığı ihtimalinin kuvvetli olduğunu belirten yetkililer, buna rağmen olasılık dahilindeki tüm ihtimallerin değerlendirildiğini söyledi.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki gözaltı süresinin dolmasının ardından taksi sürücüsünün adliyeye sevk edileceği belirtildi.



Bu arada yetkililer, saldırıda yaralandığı iddia edilen PKK’lılardan birinin öldüğüne ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşamadıklarını söyledi. PKK’lı 2 teröristin irtibatlarının araştırıldığını kaydeden yetkililer, el konulan güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesinin de sürdüğünü kaydetti.



İstihbarat ve terörle mücadele uzmanlarının incelediği görüntülerde şu ana kadar Tahir Elçi’nin vurulduğu ana ilişkin bir görüntü tespiti yapılamadığı öğrenildi.