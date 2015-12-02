Tahir Elçi'nin öldürülüğü Sur ilçesinde yeniden sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'da geçen cumartesi günü Baro Başkanı Tahir Elçi’nin başından vurularak öldüğü, 2 polisin şehit edildiği merkez Sur İlçesi’nde bu sabah yeniden sokağa çıkma yasağı konuldu.

Sur Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, son günlerde ilçedeki merkez mahallelerinde yoğunlaşan bölücü terör örgütü mensuplarının faaliyetlerine son verilmesi, kamu düzeninin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Sur ilçemizdeki 15 mahallenin 6’sında (Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı,Cemal Yılmaz ve Savaş) ve Gazi Caddesinde 2 Aralık 2015 Çarşamba günü saat 05.00 itibari ile ikinci bir emre kadar Kaymakamlığımızca sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın söz konusu yasağa riayet etmeleri kendi mal ve can güvenliklerinin temin edilmesi adına önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Sur İlçesi’nde 28 Kasım cumartesi günü Baro Başkanı Elçi’nin öldürülmesi ve 2 polisin şehit edilmesi üzerine 28 Kasım’da Cevatpaşa, Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş, Cemal Yılmaz mahalleleri ile Gazi Caddesi’nde 13.00’ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, yasak, pazartesi günü saat 07.00’de kaldırılmıştı.