Diyarbakır Barosu'ndan Velat Alan: Tahir Elçi yaşasaydı, "Beni öldüren bu hendeklerdir" derdi

Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Velat Alan, 28 Kasım’da Diyarbakır’da öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin ölümüne dair “Tahir Elçi yaşasaydı, "beni öldüren bu hendeklerdir, barikatlardır derdi" dedi. Avukat Alan, bazı eleştiriler üzerine Twitter hesabından "İlk canlı yayın deneyimimdi. kendimi net ifade edemedim" mesajını paylaştı.

Şirin Payzın’ın CNN Türk’te yayımlanan “Ne Oluyor?” programında T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, eski MİT Müsteşarı Cevat Öneş, eski Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin Başkanı Naci Sapan, T24 yazarı Metin Gürcan ve Murat Yılmaz ile birlikte katılan Velat Alan, Tahir Elçi’nin ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kentteki hendek ve barikatların Elçi’nin ölümüne neden olduğunu iddia eden Alan, “Kendi kentimizde özgürce dolaşabilmek, özgürce hareket edebilmek istiyoruz. Tahir Elçi bugün yaşasaydı bu durum karşısında ‘beni öldüren bu hendeklerdir, bu barikatlardır’ bu barikatlar ve hendekler yüzünden biz başkanımızı kaybettik. Keşke başkanımız yaşasaydı, onun düşünceleri, onun fikirleri onun hedefleri yolunda yürüyebilseydik. Ancak bundan sonra başkanımız aramızda olmasa da onun yolundan devam edeceğiz” dedi.

Elçi’yi öldüren mermiyi bulamadıklarını belirten Alan, “Olay yerine bizzat çelik yelek giyerek gittim ve orada çekirdeğin düşmesi muhtemel olan noktaları 5 metrelik alan içerisinde detektörlerle aradık ama ne yazık ki çekirdeğe ulaşamadık. Delillerin tarafsız bir şekilde toplanması konusunda bir kaygımız şuanda yok. Ama bundan sonra olmayacağı anlamına gelmez” diye konuştu.

Alan'ın açıklaması şöyle: