Taha Akyol: İttihatçılarda ve tek parti devrinde gördüğümüz otoriter siyasi kültür bugün kendini AK Parti iktidarında gösteriyor

Karar yazarı Taha Akyol, "Muhalefeti hain görmek, göstermek, sesini kısmak, basını kontrol altına almak, devlet kurumlarını 'bizden'leştirmek… İttihatçılarda ve Tek Parti devrinde gördüğümüz bu otoriter siyasi kültür bugün nerede kendini gösteriyor? AK Parti iktidarında…" yorumunu yaptı.

Akyol, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü mesele, 'güç' meselesidir. Gücün hukukla ve özgürlüklerle sınırlanması geleneğinin zayıf olduğu toplumlarda, kim iktidara sağlam yerleşirse bunu 'ganimet' sayıyor, bırakmamak için rakiplerini hainlikle suçluyor... İktidardan gitmeyi de 'kazanımların kaybı' korkusuyla karşılıyor. Gelişmiş demokrasilerde böyle ganimetler de korkular da yok! Asıl görmemiz gereken işte bu budur: Hukukun siyasetten üstün olup olmaması.

Bu yüzden bizde siyaset yaklaşık yüz elli yıldır çok haşin geçiyor; beşeri enerjimizi israf ediyor. İnançlarımız, hayat tarzlarımız, tercihlerimiz siyasi kavgaların değil, özgürlüklerimizin konusudur. Siyasetin işi, hukukun üstünlüğüne tâbi olarak, özgürlükleri korumak, ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, bilimi, eğitimi geliştirmektir. İktidarların bu alanlarda başarısız kaldıkça otoriterleştikleri de bir gerçektir."

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