T24 LogoT24 Logo
Medya

Taha Akyol: İktidar amacının dayanışma olduğunu göstermek istiyorsa, valiler belediye kampanyalarına izin verir

03 Nisan 2020 07:23

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip Koronavirüs salgını konusunda yaptığı toplantıya sadece partisinin yetkililerini çağırdığını belirterek, "İktidar amacının parti siyaseti değil, “dayanışma’ olduğunu göstermek istiyorsa bu çok kolaydır: Belediyelerin kampanyalarına valiler izin verir, sorun biter…" ifadelerini kullandı.

Taha Akyol, belediyelerin yardım kampanyalarının yasaklandığını, salgın felaketinin büyükşehirlerde yüksek oranlarda olduğunu da sözlerine ekledi.

Yazının tamamı için tıklayın...

ETİKETLER

Taha akyolbelediyekoronavirüsiktidaryardım kampanyaları
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24