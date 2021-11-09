Taha Akyol: Ali İhsan Yavuz'un sözleri, Müslümanların tarihinin özeti gibidir; iktidarları desteklemenin dini görev gibi gösterilmesi

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un "Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızda tutmak en büyük iştir. Oylarımızla Tayyip Bey'e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor" sözlerini değerlendirdiği yazısında, kişi başına milli gelirin 12 bin dolardan 8 bin dolara düştüğünü belirterek, "İktidarın bu ikinci on yılında sıkıntılar attıkça Erdoğan’ın hem “dış güçler, iç ajanlar” söylemi, hem din vurgulu söylemi daha da yoğunlaştı. “Krizin anahtarı İslam iktisadıdır” sözü tipik bir örnektir.

Ali İhsan Yavuz’un sözleri, bu açıdan Müslümanların tarihinin özeti gibidir: İktidarları desteklemenin dini görev gibi gösterilmesi!.." ifadelerini kullandı.

Yolsuzluk yasalarının çıkartılmadığını, 128 milyar doların açıklanamadığını, izlenen dış politikalardan ötürü Mısır'ın Yunanistan'ın yanına itildiğine işaret eden Akyol, yazısını "Kısaca Türkiye ve bütün milletler için çağımızda modern demokratik düşünce ve hukuk devleti olmazsa olmaz ihtiyaçtır" diye noktaladı.

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