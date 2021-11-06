AKP’li Ali İhsan Yavuz: Oylarınız ile Tayyip Bey'e destek verdiğiniz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “2007 gibi Milli Güvenlik Kurulu toplantısında irtica ve imam hatipler hakkında konuştuklarında Tayyip Bey duramıyor ve masaya vuruyor. İdam sehpasına gitmeyi göze alacak bir liderimiz olmasaydı şu anda gündem yine irtica kavramlarıyla dolup taşacaktı“ ifadelerini kullandı.

Yavuz, "20 yıl Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidarda tutmak ve onun yaptıkları sebebiyle sevap hanemize bir şeylerin yazılıyor olması çok büyük bir şey. Bu, liderimizi siz ve biz oylarımızla orada tutmasaydık olmazdı. Biz de oylarımız ile Tayyip Bey’e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor." diye konuştu.

Ağrı'da ‘Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, il protokol üyeleri ile beraber kültür ve kongre merkezinde partililerle bir araya geldi.

Yaptığı konuşmada Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye kazandırdığı en önemli şeyin özgüven olduğunu söyleyen Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızda tutmak en büyük iştir"

"20 yıl Recep Tayyip Erdoğan'ı iktidarda tutmak ve onun yaptıkları sebebiyle sevap hanemize bir şeylerin yazılıyor olması çok büyük bir şey. Bu, liderimizi siz ve biz oylarımızla orada tutmasaydık olmazdı. Biz de oylarımız ile Tayyip Bey’e destek verdiğimiz için hanelerimize sevap yazılmaya devam ediyor. Hayatımın sonuna kadar bir statü ve makam beklemeden bu davanın neferi olmaya devam edeceğim. Ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım. Bu davayı çok mübarek dava olarak görüyorum ve görüyoruz. Milletin rotası benim rotamdır diyen, prangaları bir bir söken, zincirleri kopartan Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızda tutmak en büyük iştir."

"Erdoğan'ın özgüven bize kazandırmış olması bu ülkeye en büyük katkısıdır"

"Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrenilmiş çaresizliği reddeden o özgüveni bize kazandırmış olması bu ülkeye en büyük katkısıdır. Bu ülke için Sayın Cumhurbaşkanımız ne yaptı diye sorduklarında buradan İstanbul'a köprü olacak kadar şey yaptı diyebiliriz.

2007 gibi Milli Güvenlik Kurulu toplantısında irtica ve imam hatipler hakkında konuştuklarında Tayyip Bey duramıyor ve masaya vuruyor. ‘Yeter be kardeşim’ diyor. ‘Ne irticası, ben de imam hatipliyim. Ne başörtüsü benim eşimin de başı kapalı. Kapalısı var, açığı var. Yeter artık’ diyor. O günden sonra irtica kavramı Milli Güvenlik Kurulu’nun gündemine gelmiyor. İdam sehpasına gitmeyi göze alacak bir liderimiz olmasaydı şu anda gündem yine irtica kavramlarıyla dolup taşacaktı."

"Türkiye'yi Suriye'ye çevirmek için bir araya gelmeyecek olan partilerin bir araya geldiğini görüyoruz”

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ise yaptığı konuşmasında Ağrı Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi vererek terör sorununa dikkat çekti. Belediye Başkanı Sayan, terörün Kürtler ile çözüleceğini söyleyerek, “AK Parti camiası büyük bir camiadır. Bugün ne kadar büyük saldırılarla karşı karşıya olduğumuzu hepimiz görüyoruz. Cumhurbaşkanımızı yok etmek için, Türkiye'yi Suriye'ye çevirmek için asla bir araya gelmeyecek olan partilerin nasıl bir araya geldiğini ve neler yaptığını hepimiz görüyoruz” dedi.