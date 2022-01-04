Taha Akyol: “2011’e dek AKP’yi kuvvetle destekledim; gerici, satıcı dediler”

T24 ve Podbee Media ortak yapımı ‘Yayınlanması Kaydıyla’ podcast serisinin üçüncü bölümünün konuğu gazeteci ve yazar Taha Akyol oldu.

Gazetecilik mesleğine 35 yıl önce başlayan Taha Akyol ile 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında yargılanmasını ve tutukluluğunu; Türkiye’deki medya sahipliğinin el değiştirmesini; Doğan Medya Grubu’nda çalıştığı 30 yılın hikâyesini; CNN Türk’te yaklaşık 20 yıl yayınlanan Eğrisi Doğrusu programını; Milliyet’ten ayrılışını; Demirören ailesinin kararıyla Hürriyet’teki yazılarına son verilişini; günümüz yargılama süreçlerini ve halen yazmakta olduğu Karar gazetesine geçişini konuştuk.

Türkiye medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair derinlemesine söyleşilerin yer aldığı ‘Yayınlanması Kaydıyla’, tüm podcast platformlarında:

Gazetecilik kariyerine 1977 yılında Milliyetçi Haraket Partisi'nin (MHP) yayın organı olarak bilinen Hergün gazetesinde başlayan Akyol, 12 Eylül 1980 darbesi öncesinde MHP yönetiminde bulundu. Darbe sonrasında tutuklanan ve 14 ay Mamak Askeri Cezaevi’nde yatan Akyol, askeri mahkemede idam talebiyle yargılandı ve beraat etti. “Hukuka güven 12 Eylül darbesi döneminde bile bugünden fazlaydı” diyen Akyol, aynı zamanda bir hukukçu.

1980’lerin ikinci yarısında, yine MHP'ye yakınlığıyla bilinen ve Türkiye'de milliyetçi hareketin ana akım yayını olan Tercüman gazetesinde genel yayın müdürlüğü ve yazarlık yapan, 1992 yılına Doğan Grubu’na ait Milliyet’te köşe yazarlığı yapmaya başlayan Akyol, Türkiye’deki medya sahipliğinin el değiştirmesine birinci elden tanıklık eden isimlerden biri.

Taha Akyol, 1999’da yayın hayatına başlayan CNN Türk’te yöneticilik görevinin yanı sıra kanalda 2018’e kadar yayınlanan Eğrisi Doğrusu adlı tartışma programını yaptı. 2001’de CNN Türk’teki genel müdürlük görevinden ayrılan Akyol, 2009’da CNN Türk ve Kanal D’nin haber merkezlerinin birleştirilmesi kararının ardından kanalın icra kurulu başkanlığı koltuğunu da bıraktı.

Akyol’un da 2009 yılında TRT’de Herkes İçin Adalet programını yapmaya başladığı dönem, TRT’de AKP kadrolaşmasının yoğunlaştığı dönem olarak biliniyor. Milliyet’in 2011’de Demirören Holding'e satılışına kadar gazetede köşe yazarlığı yapan Akyol, ayrılıktan kısa bir süre sonra Hürriyet’e yazmaya başladı.

Doğan Medya Grubu’nun Demirören’e satılışının kendisi için bir sürpriz olduğunu aktaran Akyol, bu satışı izleyen değişimin ise şaşırtıcı olmadığını söylüyor. CNN Türk’te yayınlanan Eğrisi Doğrusu programına 2018’de son verilen Akyol, Demirören’e satılan Hürriyet’te yazmaya bir süre devam etti. Çok geçmeden Hürriyet’in o zamanki Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Demirören ailesinin isteğiyle Akyol’un yazılarına son verdi.

“Milliyetçi, muhafazakâr ve liberal” olduğunu söyleyen Akyol, MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından birçok kez hedef gösterilen gazeteciler arasında yer aldı.



Halen, genel olarak AKP iktidarına muhalefet eden liberal muhafazakâr bir çizgi izleyen Karar gazetesinde köşe yazılarına devam eden Akyol, yine Karar TV’de Elif Çakır ile beraber Gündem Özel ve Mustafa Karaalioğlu ile Ortak Akıl programlarını yapıyor. Ağırlıklı olarak tarih ve siyaset konularında yazdığı 30’a yakın kitabı bulunan, serüvenini anlatırken "2011’e dek AKP’yi kuvvetle destekledim; gerici, satıcı dediler” diyen Taha Akyol’u kendisinden dinliyoruz.