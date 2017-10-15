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Yaşam
Deutsche Welle

Tacizle suçlanan Weinstein akademiden atıldı

Oscar ödüllerini sinema dünyasına dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, taciz ve tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya olan yapımcı Harvey Weinstein'i üyelikten çıkardı.

15 Ekim 2017 18:48

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, birçok kadın oyuncuyu taciz ve tecavüz etme suçlamasıyla karşı karşıya olan ABD'li ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'i akademiden attı.

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Oscarları veren kurum olan akademinin 54 üyeli yöneticiler kurulu cumartesi günü toplanarak Weinstein'in "derhal üyelikten çıkartılmasına" karar verdi.

Yapılan açıklamada, bu karar ile Oscar Akademisi'nin sinema endüstrisinde yaşanan "seks avcısı davranış ile işyeri tacizini gönüllü görmezden gelme ve yüz kızartıcı suç ortaklığı döneminin bittiği" mesajının verilmek istendiği belirtildi.

New York Times gazetesi geçen hafta Weinstein'a yöneltilmiş cinsel taciz ve tecavüz suçlamalarını haber yaptıktan sonra aralarında Angelina Jolie, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Kate Beckinsale gibi ünlü isimlerin de olduğu yaklaşık 30 kadın birçok ünlü filmin yapımcısı olan 65 yaşındaki Weinstein tarafından tacize uğradığını açıklamıştı.

New York polisi geçen hafta Weinstein'ın 2004 yılında cinzel tacizde bulunduğuna dair bir olayı incelediğini duyurmuştu.

Weinstein, suçlamaların ardından kardeşi Bob ile birlikte 2005'te kurduğu film şirketi "Weinstein Co."dan kovulmuştu. Bob Weinstein, The Hollywood Reporter'a verdiği röportajda ağabeyi Harvey'in evlilik dışı ilişkilerinin olduğunu bildiğini söylemişti.

İngiliz film akademisi BAFTA da geçtiğimiz hafta Weinstein'i üyelikten çıkartmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AP, DÇ/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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