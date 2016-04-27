Tacizi önlemek isterken öldürülen Bahadır Grammeşin'in duruşması 8 Haziran'a ertelendi

İstanbul Kadıköy’de 9 Mayıs 2015 tarihinde kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken saldırı sonucu hayatını kaybeden ÖDP ve Haziran Hareketi üyesi Öğretmen Bahadır Grammeşin'in'in öldürülmesine ilişkin davanın üçüncü duruşması bugün Kartal Anadolu Adliyesi’nde görüldü. Davada 5'i tutuklu, 5'i tutuksuz olmak üzere toplam 10 sanığın yargılandığı duruşma 8 Haziran’a ertelendi.

Birgün’de yer alan habere göre, 11.30’da tutuklu sanıkların adliyeye getirilmesiyle başlayan duruşmada sanık Oğuzhan Çiftçi'nin Baro tarafından CMUK gereği atanan avukatı, sanığı savunamayacağını belirtip istifa etti.

Savunmasını yapan tutuklu sanık Yahya Burak Ataç 'stresten dolayı kan basıncının yükseldiğini' ve Grammeşin'e 'şemsiyeyle vurduğunu' iddia etti. Öldürücü darbede bulunmadığını öne süren Ataç "Çocuklarımın mağduriyetlerini göz önüne almanızı rica ediyorum" diyerek tahliyesini talep etti.

Bahadır Grammeşin'in avukatları mahkemeye gelmeyen sanık Hayati Kırlak için zorla getirme kararı çıkarılmasını istedi.

Av. Özlem Özkan ise sanık Hasan Özcan'ın bir kişiyi bıçakla yaraladığını ve Grammeş'in de ölümüne yardım ettiğini belirterek tutuklama talep etti.

Mahkeme heyeti 4 tutuklu sanığın tutukluluğun devamına, hakkında tutuklama kararı olan firari Cemal Diri hakkında yakalama kararı çıkarılmasına ve görüntülere dair bilirkişi raporunun beklenmesine karar verdi. Duruşma 8 Haziran 2016 tarihine ertelendi.