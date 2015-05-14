Kadıköy'de öldürülen Bahadır Grammeşin'e pala, döner bıçağı ve muşta ile saldırmışlar

Kadıköy’de 8 Mayıs’ta öğretmen Bahadır Grammeşin’in öldürülmesine karışan şüphelilerin ifadeleri saldırının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Grammeşin'in öldürülmesine karışan ‘Batıyakası’ adlı barın sahibi, garsonları, müzisyeni ve müşterilerinden oluşan saldırganlar; kavga sırasında pala, döner bıçağı, bıçak ve muşta kullandıklarını kabul etti. Bir saldırgan, barın sahibi Erkan Ç.’nin Grammeşin’e bıçakla vurduğunu anlattı.

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan habere göre, savcılıkça alınan ifadelere göre, Grammeşin’in de içinde bulunduğu grup ‘Batıkayakası’ adlı barın önünde bar çalışanları ile kavgaya tutuştu. Kavga tam yatışmışken, bar sahibi Erkan Ç.’nin olduğu grup, sokağa indi. Ellerindeki öldürücü ve yaralayıcı cisimlerle Grammeşin ve arkadaşlarını kovalamaya başladı.

Şüphelilerden Cemal D., Grammeşin’e boş yağ tenekesi ile vurduğunu belirterek, “Kendisine vurduğumda düşmek üzereydi. Çevresinde Mert, Yahya Burak, Erkan Ç. ve dövmeci olarak bildiğim şahıslar vardı” dedi. Erkan Ç.’yi Grammeşin’e bıçakla vururken gördüğünü belirterek, “Bıçağı Bahadır’ın baldırına salladı ve o anda kan geldiğini görünce ben geri çekildim. Serhat Ali G. ve Hasan Ö.’de döner bıçakları vardı. Günay’ın döner bıçağını karşısında bulunan kişiye salladığını gördüm ” dedi.

46 yaşındaki mekan sahibi Erkan Ç. ise iki elemanın dövülmesi üzerine kavgaya müdahale ettiğini iddia ederek, “Bunun üzerine müşteriler aşağıya inmeye, insanlar koşturmaya başladı. Ben yerde metal bir cisim gördüm. Demir çubuk gibi bir şeydi. Kendimi korumak için elime aldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Karşı tarafı alkollüydü, kimseye vurmadım” dedi.

'Kimin bıçakladığını bilmiyorum'

Barda müzisyen olarak çalışan 25 yaşındaki Serhat Ali G. ise yerde döner bıçağı bulduğunu, kendisini savunmak için eline aldığını iddia ederek, “Tanımadığım bir şahıs kargaşada döner bıçağını elimden aldı. Bahadır’ı kimin bıçakladığını bilmiyorum” dedi.

Barda garson olarak çalışan 27 yaşındaki Yahya Burak A. ise kendisine ve eşine küfrettiği iddiasıyla Grammeşin’in peşinden koşup kendisine iki tokat vurduğunu savundu. Serhat Ali G.’nin elinde döner bıçağı bulunduğunu ve Mert N.’nin de Grammeşin’e yumrukla vurduğunu söyledi.

Barda garson olarak çalışan 19 yaşındaki Mert N. ise Grammeşin’in çenesine ve yüzüne iki yumruk vurduğunu belirterek, “Ben vururken hemen yanı başımda Yahya Burak, Erkan Ç., Murat T. vardı. Ben Bahadır’a kimin bıçakla vurduğunu görmedim. Tanımadığım bir şahsın elinde pala olduğunu gördüm” dedi.

31 yaşındaki Murat T. ise Grammeşin’e plastik muştayla iki kez vurduğunu kabul ederek, “Beni birinci kez vurduğumda şahıs ayaktaydı. Ancak ikinci kez vurduğumda şahıs yerdeydi. İkinci darbeyi ikinciden 15-20 saniye sonra vurmuştum. Ölen şahsın etrafında başka saldırganlar da vardı. Ben de galeyana geldim. Başka iki kişiye daha vurmuş olabilirim” dedi.

Müşterilerde kavgaya katılmış

40 yaşındaki Hasan Ö. ise müşteri olarak oturduğu bardan çıktığı anda bir kavganın ortasına düştüğünü iddia ederek, “Kalabalık bir grup vardı. Bayanlar çığlık atıyordu. Ayırmak amaçlı gittiğimde tanımadığım bir şahıs başıma vurdu. Yere düştüm. Birisinin elinden palayı aldım. Kendimi koruma amaçlı palayı kabalık gruba doğru salladım. Üzerlerine gitmedim, kimseye vurmadım. Palanın keskin tarafını da kendime doğru tuttum” dedi.

'Bıçağı sakladım'

Kadıköy’de çiçekçilik yapan Soner A. ise kavgaya karışmadığını, yerde bir bıçak bulduğunu ve daha sonra “korkuyla” bu bıçağı sakladığını iddia etti.

37 yaşındaki mekan sahibi Ercan A. ise kendisini savunmak için elinde sopayla dışarıya çıktığını belirterek, “Elimde bunu gören şahıslar kesici alet zannetmiş olabilirler” dedi.