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Bahadır Grammeşin'in bıçaklanma anı görüntüleri ortaya çıktı

Bahadır Grammeşin, cinayet anının görüntülendiği MOBESE kayıtlarına göre, yere düştükten sonra da bıçaklanıyor

12 Mayıs 2015 19:04

İstanbul Kadıköy’de 8 Mayıs gecesi kadınlara yönelik tacizi önlemek istediği için çıkan kavgada, bir grubun saldırısıyla yaşamını yitiren Haziran Hareketi ve ÖDP üyesi, öğretmen Bahadır Grammeşin’le ilgili soruşturma sürüyor. BirGün'de yer alan habere göre, saldırı gecesi olay yerinde bulunan üç kişi dün hem tanık hem de müşteki sıfatıyla ifade verdi. Tanıklar saldırganların teşhisini gerçekleştirdi. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 10 kişi ise gözaltında. 

Grammeşin'in öldürüldüğü olaya ilişkin MOBESE görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde, başına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Grammeşin'in, yere düştükten sonra da saldırganlar tarafından bıçaklandığı görülüyor.

Avukat Sema Özdemir, "Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Olaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Henüz bizim de izlediğimiz görüntüler bunlar. Olayın takipçisi olmaya devam ediyoruz. Gözaltına alınanların yarın savcılığa sevkedilmesini bekliyoruz. Soruşturma bittikten sonra konuyu takip eden avukatlar olarak bir açıklama gerçekleştireceğiz" dedi.

 Görüntülerde Grammeşin'in katledilme anı: 

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