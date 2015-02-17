Kendisini taciz eden kişiyi suratından bıçakladı

Özgecan Aslan'ın vahşice katledilmesi sonrasında ülke gündeminin en önemli konusu hale taciz/tecavüz üzerine haberler gelmeye devam ediyor. Bursa'da bir fabrika işçisi kadını taciz etmeye çalışan İ.Ö kendini korumaya çalışan kadın tarafından yüzünden bıçaklandı.

DHA'nın haberine göre; olay, geçen Pazar (15 Şubat 2015) gecesi saat 24.00 sıralarında Nilüfer İlçesi'nde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan evli F.Y., Özgecan Aslan’ın Mersin’de katledilmesinden sonra korkudan çantasında bıçak taşımaya başladı. Pazar gecesi vardiyadan çıkan genç kadın servisten inerek evine gitmek için yürümeye başladı.

Bu sırada bir kişinin kendisini takip ettiğini anlayan F.Y. çantasından çıkarttığı bıçağı cebine koydu. Karanlık bir noktaya geldiğinde arkasında yürüyen kişi, iddiaya göre genç kadına saldırdı. Hızla dönen F.Y., bıçakla kendisine saldıran kişiyi yaraladı. Yüzünden yaralanan saldırgan olay yerinden kaçtı.

F.Y.’nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi aramaya başladı. Bu sırada, özel bir sağlık merkezine yüzünden ve omzundan yaralı bir kişinin geldiği yönünde polise ihbar geldi. Hastaneye giden Nilüfer Asayiş Bürosu ekipleri bir otomotiv fabrikasında işçi olarak çalışan İ.Ö.’yü gözaltına aldı.

Bir kızı daha taciz ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 24 yaşındaki İ.Ö.’nün 3 Şubat’ta merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Metro İstasyonu önünde 28 yaşındaki R.Ş.’yi sıkıştırıp taciz ettiği, genç kızın bağırarak yardım istemesi üzerine kaçtığı belirlendi. Pazar gecesi de taciz ettiği F.Y. adlı tekstil işçisi tarafından bıçakla yaralanınca yakalanan İ.Ö. emniyet müdürlüğündeki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece iki ayrı ’sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı.

Yeni evlendiği bildirilen İ.Ö.’nün yakalanmasını sağlayan F.Y.’nin polise verdiği ifade, takip edildiğini anlayınca çantasındaki bıçağını hazırladığını belirterek, "Üzerime saldırıp kalçamı elleyince bıçağı çıkartıp rastgelen salladım. Saldırgan kaçınca ben de polisi aradım" dediği belirtildi.