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Yaşam

Konya'da otobüs tacizcisi yakalandı, 'Yapamadan duramıyorum' dedi

Konya'da toplu taşıma araçlarında kadınları taciz ettiği belirlenen bir kişi yakalandı

25 Aralık 2014 13:45

Konya’da evli ve 2 çocuk babası 38 yaşındaki B.Ç., otobüs ve tramvaylarda özellikle üniversite öğrencisi kızları fiziki taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Son iki ayda 500’ün üzerinde otobüs ve tramvaya bindiği saptanan B.Ç., polise verdiği ilk ifadesinde, "Bu iş bende hastalık oldu. Sürekli yapıyorum. Yapamadan duramıyorum" dediği öne sürüldü.

Merkez Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, 10 gün önce polis merkezine gelen üniversite öğrencisi iki kızın ’Cinsel saldırıya’ uğradıkları yönünde şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Tolga Yanık’ın DHA’daki haberine göre, öğrencilerin ifadesi doğrultusunda şüphelinin eşkalini belirleyen polis, otobüs ve tramvay duraklarındaki gişeler ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altında aldı. Eşkale uygun bir kişinin insanların yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde özellikle üniversite güzergahındaki otobüs ve tramvayları sık kullandığı tespit etti.

 

2 ayda 500 otobüs

 

Bunun üzerine polis, şüphelinin toplu taşıma araçlarını kullandığı saatlerde duraklarda bekleyip, şüpheliyi takibe aldı. Yapılan çalışma sonucu kunduracılık yapan B.Ç., dün Selçuklu İlçesi’ndeki Alaaddin Bulvarı’nda bulunan otobüs durağında gözaltına alındı. Polis, B.Ç.’nin son 2 ayda 500’ün üzerinde otobüs ve tramvaya kullandığı, toplu taşıma araçlarını rahat kullanabilmek için sınırsız bilet kartı aldığına saptadı.

 

Bende hastalık oldu

 

Son 1 yıldır kadınlara cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen B.Ç., verdiği ilk ifadesinde, "Bu iş bende hastalık oldu. Sürekli yapıyorum. Yapamadan duramıyorum" dediği ifade edildi. B.Ç. polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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