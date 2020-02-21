Taciz skandallarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı okullarda ahlak kitabı dağıttı

Karaman’da yurtlarında kaldığı erkek öğrencilere ’cinsel istismarda’ bulunulmasıyla gündeme gelen Ensar Vakfı, düzenleyeceği bilgi yarışması kapsamında öğrencilere ’40 Derste Ahlak’ kitabı dağıttı. Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Kazım Yılancı, "Tekrar altını çiziyoruz; Bizim Ensar’dan alacağımız bir ahlak dersi yoktur" diyerek duruma tepki gösterdi.

Öte yandan İstanbul Sancaktepe’de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün izniyle Sancaktepe İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği (SİMMDER) İdlib’e yardım kampanyası başlattı. Okullara dağıtılan zarflarla İdlib’den göçenler için öğrencilerden para istendi. İdlib için düzenlenen kampanyaya ilişkin de konuşan Yılancı “Geçmiş deneyimlerden yola çıkarak, bu tip para toplama kampanyalarının; kampanyaya katılan öğretmen, katılmayan öğretmen; para veren öğrenci, vermeyen öğrenci; yardımı destekleyenler, desteklemeyenler şeklinde ayrışmalara ve tartışmalara yol açabileceğini söyleyebiliriz. Niyetinden bağımsız dernekler eliyle okullarda para toplama faaliyetlerini doğru bulmuyoruz” dedi.

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden okullara gönderilen yazıda şunlar dendi:

“Sancaktepe İmam Hatip üyesi Mezunları ve Mensupları Derneği’nin (SIMMDER) yazılarında: ağır savaş koşulları nedeniyle zorunlu göçe maruz kalan sınırımızdaki savaş mağdurlarının soğuktan korunmaları amacıyla briket ev yapımı ve geçici gıda ihtiyaçlarının karşılanması için un yardımı toplama kampanyası düzenlemek istediklerini belirtmektedirler. Söz konusu yardım toplama kampanyasının ilçemiz okullarında; ilgili okul idaresinin gözetim: denetim ve sorumluluğunda gönüllülük esasına göre yapılmasının müdürlüğümüzce uygun görüldüğüne dair Kaymakamlık Onayı ekle gönderilmiş olup. 18.02.2020 Salı günü mesai bitimine kadar yardım zarflarının teslim alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

Yazının ardından zarflar okullara dağıtılmaya başlandı. Zarflarda “İdlib’deki ağır savaş koşulları nedeniyle zorunlu göçe maruz kalan sınırımızdaki mazlumlar için briket ve un yardım kampanyası 1 metrekare ev 90 TL-5 kg un 10 TL” yazıldı.

Ahlak kitabı

İdlib kampanyasının yanı sıra İstanbul Beykoz’da Ensar Vakfı’nın Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile yaptığı protokol çerçevesinde Sana Emanet bilgi yarışması için 40 Derste Ahlak kitabı dağıtıldı. Kitabın arka kapağında yazan cinsiyetçi ifade ise dikkat çekti:

“Bir kadın beş vakit namazını kılar, Ramazan orucunu tutar, iffetini korur, bir de kocasına itaat ederse, ona ‘Haydi cennetin hangi kapısından istersen gir’ denilir.”