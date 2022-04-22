Taciz, ölüm tehditleri ve entrikalar: Kris Jenner, Blac Chyna hakkında ifade verdi

Blac Chyna'nın, Kardashian ailesi ve Kylie Jenner'a açtığı davanın perşembe günkü duruşmasında ifade veren Kris Jenner; oğlu Rob Kardashian'ın, şiddeti kapsayan dengesiz söylemlerine rağmen Blac Chyna ile nişanlandığını duyduğunda mutlu olduğunu ve Chyna'ya karşı kötü hislerinin olmadığını söyledi.

AP'de yer alan habere göre; Perşembe günü, Rob Kardashian’ın eski sevgilisi ve kızının annesi model Blac Chyna'nın, Kardashian ailesine ve Kylie Jenner'a açtığı; saldırı, darp, aile içi şiddet ve itibar zedelemeyi de kapsayan 108 milyon dolarlık davanın duruşmasında ifade veren Kris Jenner, "Ben sadece oğlumun mutlu olmasını istedim. En başından beri zorlu bir ilişkileri vardı ancak ben yine de onların ilişkilerinde başarılı olmalarını istedim. İnsanlar değişir ve herkes ikinci şansı hak eder. Onlar için en iyisini umarak yolumuza devam ettik" diye konuştu.

Tanıklık etmesi planlanan Kim Kardashian ve Khloe Kardashian mahkeme salonunda bulunurken, Kylie Jenner bütün hafta duruşmaya katılmasına rağmen perşembe günkü duruşmaya katılmadı.

İfade verildiği sırada Chyna'nın avukatı, Kris Jenner'ın, müvekkiline karşı önyargıları olduğunu savundu. Avukat buna gerekçe olarak Jenner'ın Chyna'nın Tyga ile ilişkisiyle ilgili duymuş olabileceği hikayeleri gerekçe gösterdi. Tyga, Chyna'dan sonra Kylie Jenner ile bir aşka yelken açmıştı.

Kris Jenner; kızı Kylie Jenner ve Tyga'nın, Blac Chyna'nın Tyga'yı fiziksel olarak taciz ettiğini ve Kylie Jenner'ı öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Chyna'nın, Kris Jenner'a neden avukata gitmediğini sormasının üzerine Kris Jenner, "O kadar endişe duymuyordum. Ailemizde her türden drama olmasına alışkındım" dedi.

Kris Jenner; Blac Chyna ve Rob Kardashian'ın ilişkilerinin sona ermesine neden olan kavgaya müdahale etmek istediğini, ancak kardeşinin izin vermediğini ifade etti.

Diğer iki sanık, Kourtney Kardashian ve Kendall Jenner, duruşma sırasında davadan ihraç edildi.