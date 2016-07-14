Taciz mağdurları seslerini Snapchat'te duyuruyor

Hindistan'da cinsel taciz çok büyük bir toplumsal sorun. Yaklaşık 27,5 milyon kadının tacize uğramış olduğu tahmin ediliyor.

Ancak cinsel tacize uğrayan kadınların büyük çoğunluğu deşifre olmamak için yaşadıklarını kimseyle paylaşamıyor.

Hindustan Times gazetesi, bu engeli aşmak için mağdurların, akıllı telefon uygulaması Snapchat kullanarak hikayelerini anlatabildikleri bir proje başlattı.

Uygulamadaki filtre özelliği, kullanıcıların yüzlerini çeşitli animasyonlarda filtrelemelerine olanak sağlıyor

Yüz haritalama sistemi ile kullanıcılar çeşitli hayvan suratlarını lens olarak kullanıyor, böylece gözleri hariç yüzlerini lenslerle saklayabiliyor. Tanınma korkusu olmadan başlarından geçenleri de tüm açıklığıyla anlatabiliyorlar.

Kullanıcıların kısa süreli fotoğraf ve video paylaşımı yapabildiği akıllı telefon uygulaması Snapchat özellikle gençler arasında çok popüler.

Hindustan Times'in mobil editörü olan Yusuf Omar, uygulamada kullanılan lenslerin yüzleri gizlerken yüz ifadelerini görünür kılmasının, anlatılanların izleyiciye ulaşması bakımından çok önemli olduğuna dikkat çekiyor ve "gözler ruhun aynasıdır" diyor.

Omar projeye katılan kadınların özellikle yüzü tamamen kaplayan ejderha filtresini seçtiğini, suratlarını kendi istedikleri şekilde kapatabildikleri için yaşadıklarını daha rahat anlattıklarını söylüyor.

Omar uygulamanın yüklü olduğu telefonu hazırlayıp, rahat hissedebilmeleri için kadınları bir odada yalnız bırakıyor. Kadınlar istedikleri filtreyi seçip hikayelerini anlatıyor.

Biri "Tacize uğradığımda 5 yaşındaydım. Hyderabad'dan kaçırdılar, beni bir odaya kilitlediler. Bana işkence edip gitmeme izin vermediler" diyor.

Gazete, kadınların taciz vakalarını paylaşmalarının, başta Hindistan olmak üzere tüm dünyada mağdurların maruz kaldıkları damgalamayı yıkmaya yardımcı olmasını umuyor.