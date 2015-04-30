Müjde: Yarından itibaren cep telefonlarına ticari mesaj atmak yasak!

1 Mayıs’tan itibaren tüketici izinsiz mesaj ve e-posta bombardımanından kurtuluyor. Bir adım daha atmaya hazırlanan BTK’nın yeni taslağına göre toplu mesajların içeriğinden şirketin yanı sıra operatörler de sorumlu tutulacak.

Yine hazırlanan taslağa göre tüketicilere gönderilecek 'izin isteme mesajlarının' sayısı da yılda ikiyi geçemeyecek.

Tüketiciler çift koldan korunacak

Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, BTK'nın kendilerine görüş için gönderdiği taslakta yeni getireceği uygulamayla tüketicinin 'iki koldan' korunacağını söyledi. Ağaoğlu, “BTK'nın hazırlığı sadece elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren firmaların abonelerine kendilerince bilgi ve yetki verilmiş kurumlardan istenmeyen mesaj gönderilmesi halinde cep telefonu veya internet hizmeti veren ana firmaya da sorumluluk yüklüyor. Bununla birlikte tüketiciler çift koldan korunacak” değerlendirmesinde bulundu.

1 Mayıs'tan itibaren hayata geçecek uygulamanın her bakımdan faydalı ancak şimdiden bir açık noktasının bulunduğuna dikkat çeken Aydın Ağaoğlu söz konusu açığı da şöyle özetledi:

Patron hattından gönderebilir!

“Burada çok önemli bir açık var. Bireysel hatlarla ilgili bir düzenleme bulunmuyor. Sadece 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 60'ıncı maddesinde bu şekilde ticari mesaj gönderilmesi yasaklanmış ve bu bağlamda yaptırım olarak hattın kapatılmasını öngörmüş. Yani çok sayıda ön ödemeli veya faturalı bireysel hat edinen kişi ve kurumlar bu istenmeyen mesajları gönderebilecekler. Yani şirket yerine patron kendi hattından toplu mesaj gönderdiğinde bunun bir cezası olmayacak.”

‘Kimlik bilgileri işportaya çıkmıştı’

Habertürk gazetesinden Ünsal Ereke'nin haberine göre, 1 Mayıs'ta uygulamaya girecek düzenlemenin 72 milyon cep telefonu ve 45 milyon internet kullanıcısı için Türkiye'de bir milat olacağını ifade eden Aydın Ağaoğlu, “Milyonlarca kişinin kimlik bilgileri ve telefon numaraları işporta gibi elden ele dolaşıyordu. Bu bir milat olacak. Ancak her uygulamanın bir arka kapısı elbet olacaktır. Bunun sağlıklı devam etmesi için aranılan kişinin 'Bilgilerimi nereden aldınız' şeklinde sorgulama yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

'Hayır'ı kabul etmeyen yazılım, 'evet'e hediye

23 Ekim 2014'te Resmi Gazete'de yayımlanan ve 3 gün sonra yani 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a göre SMS ve e-posta tüketicinin onayına tabi olunca bu sefer de şirketlerin onay mesajları patladı.

1 Mayıs'a kadar onay almak için acele eden şirketler tüketiciye, “İzninizi istiyoruz… Çok özel fırsatları ve kaçırılmayacak kampanyalardan haberdar olmaya devam etmek istiyorsanız “EVET”i tıklayın” gibi cep telefonu ve elektronik posta mesajları ile ulaşıyorlar. Bazı şirketlerin ise yazılımla birlikte gelen mesajların reddedilmesine imkân vermeyen ya da reddedilmesi halinde bile onay sinyali veren SMS ve elektronik posta yapmaları dikkat çekiyor.

Onay yoksa, ileti de yok

-Ticari elektronik ileti, alıcıya ancak önceden onayı alınmak kaydıyla gönderilebilecek.

-SMS'lerin yanı sıra telefon, çağrı merkezi, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler ve elektronik posta vasıtaları da onay kapsamı içinde.

Ret mesajı ücretsiz atılacak

-Vatandaş, onay vermiş olsa bile hiçbir gerekçe göstermeden ticari ileti almayı reddedebilecek.

-Ret bildirimi kolay ve ücretsiz olacak.

-Ret mesajının ardından 3 gün içinde reklam mesajları duracak.

Sessizlik 'ret' demek

-Reklam SMS'i almak isteyen vatandaş, yazılı ya da elektronik iletisim araçları ile onay verecek.

-Alıcının sessiz kalması durumunda 'onay' talebi reddedilmis sayılacak.

-Onaylar, gerektiğinde Gümrük Bakanlığı'na sunulmak üzere 6 ay saklanacak.

Onaysız iletiye 50 bin lira ceza

-Vatandaş SMS gönderen işletmeyi, Gümrük Bakanlığı'na 6 ay içinde şikâyet 6 edebilecek

-İşletmelere, ihlal halinde bin TL'den 15 bin TL'ye kadar ceza verilecek

-Onaysız olarak bir defada birden fazla ileti gönderilmesi halinde, ceza üst limiti 50 bin TL olacak.

Kutlama mesajı da onaya tabi

-Ticari iletide mutlaka gönderen şirketin adı ve iletişim bilgisi bulunacak.

-İletinin ticari amaç taşıdıgı mesaj ya da görüşmenin başında belirtilecek.

-Bir şirket, aldığı onayı, kendi bayi ve özel yetkili işletmelerinin SMS'leri için de kullanabilecek.

İnternet bankacılığına girişte onay şartı yok

-Kullanım, bakım, bilgi, borç hatırlatma, tahsilat, teslimat mesajları için onay aranmayacak.

-İnternet bankacılığına giriş için atılan SMS'lerde onay şartı aranmayacak.

-e-mail adresleri; iş ortakları, iştirakler ya da üçüncü kişilerle paylaşılamayacak.