Tacikistanlı muhalif lider İstanbul'da öldürüldü

Tacikistan uyruklu muhalif lider Umarali Kuvatov, sokakta yürüdüğü sırada başına tek el ateş edilerek öldürüldü.

Tacikistan'da oluşan 'Grup 24' adlı muhalif hareketin lideri olarak bilinen Umarali Kuvatov, Fatih'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Fatih, Molla Gürani Mahallesi, Simsar Sokak'ta saat 22.30 sıralarında gerçekleşti.

Bir misafiriyle evinde yemek yiyen Kuvatov, bir süre sonra dışarıya çıktı. Sokakta ilerleyen Umarali Kuvatov'a yaklaşan bir kişi başına tek el ateş ederek hızla olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kuvatov'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi olay yeri ve çevresinde cinayetle ilgili delil aradı. Hayatını kaybeden muhalif liderin olay yerine gelen eşi ve çocukları sinir krizi geçirdi. Kuvatov'un ailesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cinayet ve terör ekipleri

Umarali Kuvatov'un evde yemek yediği Süleyman isimli arkadaşının da olayın ardından ortadan kaybolduğu öğrenildi. Cinayetle ilgili soruşturmayı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin birlikte yürüteceği öğrenildi. 47 yaşındaki Kuvatov'un cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.