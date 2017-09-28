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Tacı geri alınan Türkiye güzeli Itır Esen hakkında suç duyurusu

1 kuruşluk manevi tazminat davası

28 Eylül 2017 19:09

Miss Turkey yarışmasında birincilik tacı geri alınan Itır Esen hakkında, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerle ilgili paylaşımı nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusunda bulunanlar, Esen hakkında 1 kuruşluk manevi tazminat davası açacaklarını söyledi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giden grup, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığı paylaşımla tepkilere neden olan Itır Esen hakkında suç duyurusunda bulundu.

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"Şehitliğe ve bu uğurda dökülen kanlara hakarette bulundu..."

Grup adına açıklamayı Avukat Ateş Öcal yaptı. Öcal, "Bugün burada 15 Temmuz gazileri olarak aşağılık bir olaya ceza ve tazminat davası açmak için toplamış bulunmaktayız. 15 Temmuz 2017'de Itır Esen adlı gencimiz Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda şehitliğe ve bu uğurda dökülen kanlara iğrenç bir hakarette bulunmuştur" dedi.

Öcal "Manevi tazminat davamızı en küçük para birimimiz olan bir kuruş olarak açıyoruz. Çünkü amacımız para değildir. Ceza vermek" diye konuştu.

Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde Esen hakkında, 33 kişi ayrı ayrı 'hakaret' suçundan dava açılmasını talep etti. 33 kişi ayrıca birer kuruşluk manevi tazminat davası açmak için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

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