15 Temmuz tweetleri nedeniyle tacı geri alınan Itır Esen özür diledi

Miss Turkey 2017 Yarışmasında birinci seçilen Itır Esen'in tacı, sosyal medyada 15 Temmuz şehitleriyle ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle geri alındı.

Miss Turkey basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Dün gece düzenlenen törende "Miss Turkey World" kraliçesi seçilen Itır Esen'in Twitter üzerinden 15 Temmuz şehitleriyle ilgili yaptığı bir paylaşımın incelemeye alındığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu, kuruluş amacı Türkiye'yi dünya çapında tanıtmak ve imajına katkıda bulunmak olan yarışmanın organizasyonunun böyle bir paylaşımı kabul etmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Sandıkçıoğlu, bu paylaşımı nedeniyle Itır Esen'in tacının geri alındığını bildirdi.

İlk tepki: Itır Esen Mıss Turkey'e ait bütün fotoğraflarını sildi, Instagram'dan açıklama yaptı

Yaşanan gelişmelerin ardından Miss Turkey birincilik tacı geri alınan Itır Esen, yarışmaya ait bütün fotoğraflarını sosyal medyadan sildi. Genç manken olayla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Bu gelişmenin ardından Itır Esen ilk açıklamasını da yine sosyal medya hesabından yaptı. Itır Esen açıklamasında, "Bildiğiniz üzere 21 Eylül gecesi 2017 Miss Turkey birincisi seçildikten hemen sonra Twitterdaki uygunsuz görünümlü bir paylaşımım nedeniyle sosyal medya üzerinden kötü yorumlar almaya başladım. Kısa sürede büyük bir kitleye ulaşarak 22 Eylül sabahı televizyonda hakkımda beni çok üzen şeyler söylendi. Bu durumun üstüne Miss Turkey Kurulu tacını elimden aldı. Şunu söylemek istiyorum ki 18 yaşında bir kız olarak bu paylaşımı yaparken hiçbir siyasi amaç gütmedim. Ailem beni, vatanına ve milletine saygı duymayı öğreterek büyüttü ve şehitlerimize saygısızlık yapacak bir karakterde değilim. Bu paylaşım benim hassas dönemimde dikkatsizce yaptığım ve tamamen masum düşünceler ile yaptığım bir paylaşım Menstürasyom dönemini bu şekilde yaşayan herkesin kendini kurban gibi hissetmesi gerçeğiyle yazılan isyan" bugün 15 Temmuz ve ben de bu haldeyim"den Başka bir mana içermiyor. Zira siyaset ve politika ile ilgilenmeyen bir genç olduğum, hiç siyasi paylaşımın olmadığından belli. Milli değerlerimize ve 15 Temmuz'a bir atıftan ziyade kendi kavgasını vurguluyor. Yanlış anlaşılmalardan dolayı herkesten çok özür diliyorum. Umarım beni anlayışla karşılayabilirsiniz. Teşekkürler." dedi.