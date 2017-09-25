"Itır Esen'e değil, yarışmayı yapanlara kızın"

Sabah yazarı Meclüt Tezel, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde yaptığı sosyal medya paylaşımı üzerine tacı geri alınan Miss Turket birincisi Itır Esen'e değil, yarışmayı düzenleyenlere kızılması gerektiğini söyledi. Esen'in terbiyesizce bir tweet attığını söyleyen Tezel, yarışmanın sorumlularına, "Esen'in tek savunması; 18 yaşında, cahil, bilinçsiz bir genç olması. Yarışmayı düzenleyen organizatörler, yahu daha önce neden araştırmadınız?" diyerek tepki gösterdi

Mevlüt Tezel'in "Itır'a değil, yarışmayı yapanlara kızın" başlığıyla (25 Eylül 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

15 Temmuz şehitleriyle ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle birincilik tacı geri alınan 2017 Türkiye Güzeli Itır Esen'den çok, Miss Turkey 2017'yi düzenleyenlere kızıyorum. Itır Esen, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ve gazilerini üzecek, gerçekten terbiyesizce bir tweet atmış. Esen'in tek savunması;

18 yaşında, cahil, bilinçsiz bir genç olması.

Yarışmayı düzenleyen organizatörler, Esen'in tweet'inin gerçek olup olmadığını uzun süre araştırdıklarını belirtip ödülü geri almaya karar verdiklerini açıkladılar.

Niye araştırmadınız?

Yahu daha önce neden araştırmadınız? Yarışmada finale kalan topu topu 20 kız var. 20 kızın sosyal medya hesaplarını araştırmak çok mu zor? Medya ve halk, yarışmadan sonra 'Kim bu kız?' diye merak edip araştırıyor işte. Siz bu işten para kazanıyorsunuz ama yapmanız gereken ilk şeyi yapmıyorsunuz.

Sizin yüzünüzden dünya medyası, tacını kaybeden Itır Esen'i konuşuyor. Tacın geri alınma gerekçesi ne kadar haklı olursa olsun, dünya medyası ve sosyal medyada oluşan imaj aynen şöyle: 'Vay be, güzellik yarışmasına bile siyaset girdi', 'Türkiye'de o kadar büyük bir baskı var ki, 18 yaşındaki bir kızın tacı bile bir tweet yüzünden geri alındı.' Dünyadaki sosyal medya kullanıcılarının çoğu haberin içeriğini bile okumadan Türkiye ile dalga geçti. Bu basit bir olay değil; içine magazin ve popüler kültür bulaşan siyasi olaylar, dünyada daha çok gündeme geliyor ve algı yönetimi daha kolay oluyor. Bravo size; Türkiye'yi dünya kamuoyunda zor duruma düşürmeyi başardınız! 20 adayın sosyal medya hesabına bakmayacak kadar tembelseniz, bu işi bir daha yapmayın.