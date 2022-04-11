'Tabut dansı' videosunun NFT'si 1 milyon dolara satıldı

Sosyal medyada popüler olan 'tabut dansı' videosu içinde yer alan Benjamin Aidoo ve videoyu YouTube’a yükleyen Matthew ‘DigiNeko’ Odrick’in çalışmalarıyla NFT’ye dönüştürüldü ve 1 milyon dolars satıldı.

NFT furyası tüm dünyada etkisini artırarak devam ediyor. Neredeyse artık sosyal medyada yayılan her şeyin NFT'ye dönüştürülmesi giderek daha yaygın bir hal alıyor. Yine benzer bir haber, bir dönem viral haline gelen başka bir paylaşımdan geldi.

WebTekno'da yer alan habere göre; omuzlarında tabut taşırken yaptıkları ilginç dansla, neredeyse her konuyla bağdaştırılan ve sayısız paylaşıma konu olan 'tabut videosu' NFT’ye dönüştürüldü.

1 milyon dolar karşılığında satıldı

Pandemi sürecinde viral olan çok sayıda popüler video olmuştu. Bu videolardan belki de en akılda kalanı ise 6 tabut taşıyıcısının, Tony Igy'nin Astronomia adlı şarkısıyla omuzlarındaki tabutla dans ettiği videoydu.

Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan video, içinde yer alan Benjamin Aidoo ve videoyu YouTube’a yükleyen Matthew ‘DigiNeko’ Odrick’in çalışmalarıyla NFT’ye dönüştürüldü ve Foundation’da açık artırmaya sunuldu.

Savaş mağdurlarına bağışlanacak

Videonun NFT’sinden elde edilecek gelirin yüzde 50’sinin ise Ukrayna’daki savaş mağdurlarına destek olmak amacıyla bağışlanacağı açıklandı. Açık artırma başladıktan kısa bir süre sonra da ilk satışı gerçekleşti ve bir kişi 327 ETH (yaklaşık 1 milyon dolar) ödeyerek NFT’yi satın aldı.

Bir dönem herkese eğlenceli anlar yaşatan videonun NFT’ye dönüştürülüp savaş mağdurlarına destek verilmesi amacıyla gelirlerinin bağışlanması, çok sayıda kişiden övgü topladı.