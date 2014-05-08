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Yaşam
Deutsche Welle

Tablolarını müzeye bağışladı

81 yaşında ölen koleksiyoncu Cornelius Gurlitt'in milyonlarca euro değerindeki yüzlerce tablosunu Bern Sanat Müzesi'ne bağışladığı ortaya çıktı.

08 Mayıs 2014 13:43

Koleksiyoncu Cornelius Gurlitt'in tablolarını bağışladığı Bern Sanat Müzesi yetkilileri, vasiyetnameden ötürü şaşırdıklarını açıkladı. "Gurlitt ile daha önce herhangi bir temasımız olmamıştı" diyen müze yetkilileri, "bağışın, sevindirici olmakla birlikte etik ve hukuki sorunlar ve ağır sorumluluğu da beraberinde getirdiğini" söyledi.

Bavyera eyalet yönetimi, "Gurlitt koleksiyonundaki tabloların mevcut yasalar çerçevesinde İsviçre'ye gönderilmesinde bir sakınca olup olmadığının denetleneceğini" duyurdu.

Koleksiyondaki birçok parçanın Nazi rejimi sırasında el konulan sanat eserlerinden olduğu ileri sürülüyor. İddiaları araştırmak üzere kurulan komisyon henüz çalışmasını tamamlamadı.

Gurlitt ile Federal Hükümet ve Bavyera eyalet yönetimi temsilcileri arasında geçen ay varılan bir anlaşmaya göre Gurlitt, resimlerin asıl sahiplerini belirlemek amacıyla kurulan araştırma komisyonuna koleksiyonuyla ilgili her türlü bilgiyi vermeyi ve tablonun Nazi yağması eser olduğunun kanıtlanması halinde adil bir çözüm için gereken adımları atmayı taahhüt etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Cornelius GurlittBern Sanat MüzesiKoleksiyoncuNaziFederal HükümetBavyeraGurlittDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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