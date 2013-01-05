Tablette devrim: Dünyanın ilk kağıtsız orkestrası

Tablet bilgisayarların iş yaşamında sağladığı kolaylıklara bir yenisi daha eklendi. 'Dünyanın ilk kağıtsız orkestrası' fikriyle, artık orkestralar notaları tabletlerden okurken, müzeler ve sergilerin de en gizli ayrıntıları tabletlere taşınıyor.

Orkestralar, tablet bilgisayarların çalışma ve organizasyon anlayışını değiştirdiği alanların arasında yer aldı.

Konser salonlarından nota kağıtlarını kaldıran ilk orkestra olan Brüksel Filarmoni’nin Genel Müdürü Gunter Broucke, teknolojiye yaklaşımlarını şu sözlerle özetledi:

“Tablet fikri bir öğle yemeği esnasında ortaya atıldı. ‘Dünyanın ilk kağıtsız orkestrası’ fikri, önce bir espri olarak gündeme geldi. Elbette konser verecek, Beethoven, Brahms, Şostakoviç ve diğer bestecilerin eserlerini seslendireceğiz. Ama diğer taraftan günümüzün sosyal, kültürel ve ekonomi dünyasında kendimizi nasıl konumlandırdığımız sorusunun da durmaksızın yanıtını arıyoruz.”

'Kâğıdın kötü bir yanı yok'

Deutschlandradio'ya konuşan Broucke, bir büyük bilgisayar firması ve yazılım ekibiyle yaptıkları ortak çalışma sonucunda yeni sistemi geliştirdiklerini belirtti.

Broucke, “Kâğıdın kötü bir yanı yok. 200, 300 yıl daha böyle devam edebilirdik. Öyle bakarsanız bisiklet yeter, otomobile de ihtiyacımız yok. Hatta bırakın yürüyelim. Ama ortada görmezden gelemeyeceğiniz bir gelişme süreci var” diyor.

Müzisyenlere anlık düzeltmelere imkân tanıyor

Kağıtsız orkestra, her yıl binlerce euro tasarruf anlamına geliyor. Şu anda giderilmesi gereken birkaç yazılım hatasının olduğu kaydedildi. Ancak tabletli sistemin artıları çok daha ön planda.

Ayrıca tabletlerdeki dijital nota kağıtları, müzisyenlere anlık düzeltmelere imkân tanıyor.

Broucke, “Düzeltmemi kaydedip orkestra arkadaşlarıma yolluyorum. Yaptığım ekleme, onların cihazlarına eş zamanlı olarak yansıyor” sözleriyle yeni sistemin orkestranın çalışmasını nasıl etkilediğini dile getirdi.

Müzeler, tabletlerin iş ve organizasyon şemasında yer bulduğu bir başka alan oldu. Stuttgart’taki Württemberg Eyalet Müzesi’nde açılan Keltler Sergisi’nde ziyaretçilere tabletler sunuluyor. Ziyaretçilerin nefeslerinden dahi olumsuz etkilenebilecek 2 bin yıllık bir kumaş parçası, tablette en küçük ayrıntısına varıncaya kadar incelenebiliyor.

Aksiyon sahnelerinden müze salonlarına

Stuttgart Medya Yüksek Okulu'ndan Prof. Dr. Bernd Eberhardt, Hollywood’un aksiyon filmlerinde de kullanılan “light stage”, Türkçesiyle ışık sahnesi teknolojisinin kullanıldığını kaydetti.

'300 kadar fotoğraf çıkıyor'

Prof. Dr. Eberhardt, “Nesneleri farklı açılardan aydınlatıp görüntüleyerek bir anlamda ışıkla tarıyoruz. Bunlar, yüksek çözünürlüklü, son derece ayrıntılı fotoğraflar. Çalışmanın sonunda ortaya her nesneye ait, farklı açılardan çekilmiş 300 kadar fotoğraf çıkıyor” dedi.

Light stage teknolojisi, Amerikalı bilişim uzmanı Paul Debevec tarafından geliştirilmiş. Deutschlandradio'nun konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Eberhardt, söz konusu teknolojiyle fotoğrafların dijital veriye dönüştürüldüğünü belirtti:

“Sonuç olarak her bir piksel için bir matematik model oluşturuluyor. Bunların her biri, ışığın yansıma açısına bağlı olarak sözkonusu pikselin nasıl görüneceğine ilişkin veriler içeriyor. Bu model temelinde görüntülenecek renkler de hesaplanıyor.”

(Deutsche Welle Türkçe)