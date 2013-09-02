Tabletler PC'leri gözden düşürüyor

'PC döneminin geçmişti kaldığını' gösteren IDC şirketinin araştırma verilerine göre, 2011’de dünya genelinde 359 milyon satış rakamına ulaşarak iyi bir performans sergileyen PC’ler, 2013 yılında hızla düşüşe geçti. ICD, 2012’ye oranla 2013’te PC satışlarının yüzde 9.7 azaldığını ve kötü gidişin 2017’ye kadar sürmesinin beklendiğini belirtti.

Özellikle, fiyatlarının düştüğü 90'lardan beri, kişisel ve iş amaçlı olarak kullanım liderleliğini elinde bulunduran PC'ler ilk defa gerileme gösterdi. PC'lerin tabletler ve akıllı telefonlar karşısında geri kalmasının birincil sebebinin internet olduğu açıklandı. İnternete her yerde ulaşma imkanı sunmasıyla mobil cihazlara yönelimin arttığı ve bunun da alışkanlığa dönüşerek PC'yi unutturmaya başladığı belirtildi.

ICD, başta Çin olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde PC satışlarının çift haneli düşüşler yaşacağını öne sürerken, HP ve Dell gibi PC devleri bu değişimden önemli ölçüde etkilenmiş durumda.

ntvmsnbc’nin haberine göre, PC’ler her ne kadar iş dünyasında gücünü korusa da, tüketici sektöründeki düşüş iş sektörüne oranla yüzde 20’den fazla oldu.

Tablet satışları yüzde 70 artacak

IDC, Haziran 2011’de yaptığı tahminde, 2013 yılında toplam PC satışlarının 438.5 milyona ulaşabileceğini öne sürmüştü. Ancak yıl sonunda bu sayının ancak 315.4 milyona, yani tahmin edilen miktarın yüzde 28 altına denk geleceği düşünülüyor. IDC’nin 2015 yılı beklentisi ise küresel alanda 541.5 milyondu. Ancak bu miktarın da yüzde 41 daha düşük olması ve ancak 318.2 milyonu bulması bekleniyor.

2013’te tablet bilgisayar satışları ise küresel alanda yüzde 70 oranında artacak. Küresel çapta akıllı telefon, PC ve tablet satışlarının toplamı ise 2,35 milyara ulaşacak. Tablet satışları özellikle Çin ve Hindistan gibi piyasalarda patlama gösterecek.

IDC kıdemli analisti Jay Chou, “x86 işlemcileri ve Windows 8.1 gibi donanım ve yazılım alanındaki gelişmeler PC sektörü için cesaret verici... Ancak PC kullanım tecrübesi sektörün gelişimiyle doğru orantılı olarak coğrafyalara dağılmıyor” dedi.