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Tabip Odası'ndan tweet açıklaması: Kehanet değil tespittir

Mecidiyeköy'deki rezidans kazasından 4 ay önce attıkları tweet'le kazanın geleceğini öngörüsünde bulunan İstanbul Tabip Odası, yaşanan olayın cinayet olduğunu açıkladı

09 Eylül 2014 21:41

İstanbul Mecidiyeköy'deki rezidans inşaatındaki asansör faciasında 10 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili yaklaşık 4 ay önce atılan tweet ile kazayı öngören İstanbul Tabip Odası yöneticileri konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Tabip Odası'nın Cağaloğlu'ndaki merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç, 15 Mayıs tarihinde İstanbul Tabip Odası'nın resmi twitter adresinde rezidans projesinin fotoğraflarının da olduğu "Bugünden sesleniyoruz; maalesef bu inşaatlarda 8-10 işçi kardeşimizi kaybedeceğiz" mesajlı tweet'in kehanet olmadığını dile getirdi.

 

'Tweet'in öyküsü kehanet değil, tespittir'

 

Dr. Samet Mengüç, kazadan sonra yaklaşık 4 ay önce attıkları tweet'in gündeme oturmasına da değinerek, "15 Mayıs tarihli tweet'in öyküsü bir kehanet değil, bir tespittir, bir öngörüdür, bir uyarıdır. Bir kez daha ifade edelim, yaşanan kaza değil, katliamdır. Ortada kehanet değil cinayet vardır. Ne yazık ki tweet'imiz bugün de geçerliliğini korumaktadır" dedi.

İstanbul Tabip Odası olarak iş cinayetlerinde ölmenin kader olmadığını dile getirmeye devam edeceklerini söyleyen Dr. Mengüç, "Takipçi olmayı, uyarmayı, iş cinayetlerinde ölmenin kader olmadığını dile getirmeyi, evrensel ölçütlerin hayata geçirilmesini sağlamak için çalışmayı, yaşam hakkının kutsallığını savunmayı, mücadele etmeyi sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz" dedi.

 

'Öngörümüzün gerçekleşmesinden dolayı çok üzgünüz'

 

Basın toplantısına katılan Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ise öngörülerinin gerçekleşmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Prof. Tükel, basın açıklamasını, bu tür kazaların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması adına yaptıklarını vurguladı. 

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