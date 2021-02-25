Tabip odası başkanlarından “normalleşme” uyarısı: Yeni bir dalgaya ve piklere neden olabilir

Adana, Hatay ve Mersin Tabip Odası başkanları, 1 Mart’ta başlayacağı duyurulan normalleşme adımlarını değerlendirdi. Başkanlar, normalleşmeyle beraber salgında yeni bir dalga yaşanabileceğini belirtti.

BirGün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, “Mersin’de normalleşme mümkün değil” diyen Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, “100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı tablosuna göre, Mersin’de vaka görülme sıklığı 100 binde 90 civarında. Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında Türkiye ortalaması ise 45 civarı. Yani Mersin’deki vaka sayısı Türkiye ortalamasının iki katı daha fazla. Ayrıca, mutant virüs ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de de etkisini artırıyor. Virüs nedeniyle vakalar artıyor ve bu nedenle normalleşmeyle birlikte yeni bir pik ve dalga olasılığı çok yüksek” açıklamasını yaptı.

Antmen şunları kaydetti:

“Mersin’de pozitif vakaların neredeyse yarısının mutant virüs olduğunu” da açıklayan Antmen, “Mersin’de normalleşme süreci çok daha kötü sonuçlar meydana getirebilir ve bu nedenle de Mersin’de normalleşmeye geçilmemeli. Birçok kentte AKP kongreleri adı altında kapalı spor salonlarında resmen miting yapılıyor”

“Normalleşme için aşılamaya hız verilmesi gerektiğini vurgulayan” Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş ise, "Biz normalleşme için iyileşen hasta sayısının günlük tanı konan hasta sayısının iki katı olmasını, bulaş riskini ortadan kalkmasını ve aşının ikinci dozunun büyük oranda yapılmasını isteriz. Şu an daha toplam 7 milyon doz aşı yapıldı. Yeni bir pike meydan vermeyecek açılmaları öneriyoruz. Virüsün mutasyona uğraması nedeniyle yeni pik tehlikesi var." düşüncesini dile getirdi.

Hatay Tabip Odası Başkanı Sadık Nazik Hatay’da vaka sayısının çok yüksek olduğunu belirterek, “Hatay’da da çok fazla mutasyonlu virüs vakası var. Bunlar karantinaya alınıyor. Dün Hatay'da AKP İl Kongresi vardı ve kapalı spor salonunun önünden geçtim. Spor salonu hıncahınç dolu. Bu kongrelerde sosyal mesafeye uyulmuyor. Bu da Hatay’daki vaka sayımızı yükseltecek ve bu nedenle tekrar riskli bir konuma geçebiliriz. Kentte, mutasyonlu virüs vakası yüzde 10 – 12 civarında. Yani pozitif vakaların yüzde 10’u veya 12’si mutasyonlu virüse rastlanan insanlar. Açılmaya biz sıcak bakmıyoruz ama esnaf zor durumda. Aylar önce dediğimiz gibi tam kapanma olsaydı şu an normalleşme daha sağlıklı olurdu. Öğretmenlerin henüz aşı olmamasından dolayı ve mutasyonlu virüsler de arttığından dolayı çok sıcak bakmıyoruz açılmaya.” ifadesini kullandı.