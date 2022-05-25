Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Oktar'dan Salda Gölü açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Beyhan Oktar, Salda Gölü’nde Beyaz Adalar bölümünde açıklama yaptı. Oktar, “Özellikle NASA’nın sosyal medyadaki paylaşımı ile tüm dünyanın ilgisini toplayan alanımız çok yoğun şekilde ziyaretçi akımına uğradı. Bu aşırı talep sonucunda da kontrolsüz kullanım ve kirlenmeye maruz kaldı. Alanın koruma-kullanma dengesi gözetilerek, bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yönetiminin sağlanması öncelikli hedefimiz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Beyhan Oktar, “iklim elçisi” gençlerle birlikte Salda Gölü’nün Beyaz Adalar bölümünde açıklama yaptı.

ANKA Haber Ajansı’nın Salda Gölü’nün kıyısında “Millet Bahçesi” olarak duyurulan alanın işletmesinin özel bir şirkete verildiğine ve alana giriş ücretinin 10 TL olduğuna ilişkin dünkü haberinin ardından Oktar, bugün şunları söyledi:

“Salda Gölü hepimiz için çok kıymetli ve mutlak korunması gereken bir alan. Bu nedenle de bakanlığımızca yüksek çevre hassasiyetiyle koruma çalışmaları yürütülmekte. Bu kapsamda; 2019 yılında Salda Gölü ve çevresi Cumhurbaşkanlığı kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi ve gölün yüzeyinin 7 katı kadar alan koruma altına alındı.

"Aşırı talep sonucunda da kontrolsüz kullanım ve kirlenmeye maruz kaldı"

Şu anda bulunduğumuz alan dünyadan Mars’a bir pencere niteliğinde değerlendirilmekte. Salda Gölü’nün özel çevre koruma bölgesinde en hassas bölgesi olarak tanımlanmakta. Bu bölgeyi hassas kılan özeliklerden birisi de hidromanyezit oluşumlarının en çok gözlemlenen nokta olmasıdır.

Özellikle NASA’nın sosyal medyadaki paylaşımı ile tüm dünyanın ilgisini toplayan alanımız çok yoğun şekilde ziyaretçi akımına uğradı. Bu aşırı talep sonucunda da kontrolsüz kullanım ve kirlenmeye maruz kaldı.

Alanın koruma-kullanma dengesi gözetilerek, bütüncül ve sürdürülebilir bir yaklaşımla yönetiminin sağlanması öncelikli hedefimiz. Bu hedefler doğrultusunda da Bakanlığımızca bölgede üniversitelerle iş birliği yapılarak birçok bilimsel çalışma başlatıldı. Sonuçlanan bilimsel çalışmalar da koruma tedbirlerine yansıtılmakta.

Bakanlığımızca bilimsel verilere dayalı olarak planlama çalışmaları neticesinde burada daha önceden mevcutta bulunan mevzuata aykırı yapıların tamamı yıkıldı. Kirliliğe neden olan tüm çadırlar kaldırıldı.

Öncelikle bu alanda mevcutta bulunan 4 kilometre sahil kısmının bozulmasını engellemek için ahşap bariyer yapıldı. Böylece araçların ve insanların sahil kısmına girişi yasaklandı.

"Salda Gölü'nün sosyoekonomik analiz ve taşıma kapasitesinin belirlenmesi çalışmalarımız tamamlandı"

Alanın otopark ihtiyacı kıyıdan 2 kilometre uzaklıkta doğa sit alanı dışında çözümlendi. Gördüğünüz bu alan tamamen dumansız hava sahası ilan edildi ve sigara içmek kesinlikle yasak. Alanda kurulan kameralarla 7 gün 24 saat canlı yayın olarak her şeyi izleyebiliyorsunuz.

Salda Gölü ve Havzasının atık su kaynaklı kirliliğin önlenmesi amacıyla civarındaki yerleşimlerden kaynaklanan atık suların bertarafına yönelik ileri arıtım yapan Atıksu Arıtma Tesisi projelendirmesi yapıldı imalatları devam etmekte.”

NASA’nın Mars’tan getireceği kayaçlar üzerinde yapılacak çalışmalarına da ışık tutması hedeflenen Salda Gölü’nün mikrobiyal ekolojisinin belirlenmesi çalışması sonuçlandı. Diğer taraftan Salda Gölü’nün sosyoekonomik analiz ve taşıma kapasitesinin belirlenmesi çalışması sonuçlarına göre ziyaretçi sayısına kısıtlama getirildi. Bunun amacı yapılan bilimsel çalışmalar doğrultusunda belirlenen sayıların aşılmamasını sağlayarak alanın kontrolünü sağlamak.”

TIKLAYIN | Salda'da "millet bahçesi" olarak duyurulan alanı özel şirket işletiyormuş