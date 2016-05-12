Tabiat Tarihi Müzesi'nde evrim bölümü kaldırıldı

Türkiye’nin ilk ve tek Tabiat Tarihi Müzesi’nde Primat Vitrini'nin, yaklaşık 1 hafta önce "vitrin düzenlemesi yapılmaktadır” notu asılarak, boşaltıldığı iddia edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) Tabiat Tarihi Müzesi’nde bulunan ve evrim teorisine dayanarak şekillendirilen Primat (evrim) Vitrini, boşaltılarak, “Vitrin düzenlemesi yapılmaktadır” notu asıldı.

Arkeofili’den Erman Ertuğrul’un haberine göre; MTA Genel Müdürü Yusuf Ziya Coşar, Primat Vitrini’nin boşaltılma nedeniyle ilgili açıklamada bulunmadı. Coşar, görüşmeler için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan izin alınması gerektiğini ifade etti.