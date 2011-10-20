-Tabela Vergisi için son gün 31 Ekim ANKARA (A.A) - 20.10.2011 - İlan ve Reklam Vergisi ikinci taksidinin, 31 Ekim Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar ödenmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürü Hüseyin Doran, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerin zamanında yapılması gerektiğini vurguladı. Doran, Ankara genelinde tabela kontrol denetimlerinin arttığını, vergisini vermeyenler hakkında cezai işlem yapılacağını belirtti. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, cadde, bulvar, meydanlarla bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her türlü ilan ve reklamların vergileri, asma tahsis ve bakım ücretlerine ait ikinci taksit ödemeleri, 31 Ekim Pazartesi günü sona eriyor. Ödemeler, Hipodrum Caddesi No: 5 adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı veznesine yatırılabilecek. Büyükşehir Belediyesine kaydı bulunmayan ve ilk defa başvuracak mükelleflerin, müracaat esnasında yanlarında önceki yıllara ait ilçe belediyelerinin vermiş olduğu vergi tabelası veya fotokopisini getirmeleri gerekecek. Cadde, bulvar ve meydanlar üzerinde olup da birden fazla sokak kapısı bulunan çarşı, pasaj ve hanlardaki iş yerleri de ilan ve reklam vergilerini, Büyükşehir Belediyesine yatıracak. Bu tür iş yerlerindeki esnafın, ilçe belediyelerine kayıt yaptırmamaları gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürü Doran, Ankara genelinde tabela kontrol denetimlerinin arttığını, vergisini vermeyenler hakkında cezai işlem yapılacağını bildirdi. Vatandaşlardan sağduyulu davranmalarını isteyen Hüseyin Doran, şikayetlerin, Gelir Şube Müdürlüğüne ait 507 27 82, 507 15 18, 507 15 83, 507 27 90, 507 27 94 ve 507 14 69 numaralı telefonlara yapılabileceğini belirtti.