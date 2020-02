Tabancayla yaralanan eli, 2 ameliyatla kurtarıldı

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 4 ay önce karıştığı bir kavgada tabancayla sol elinden vurulan üniversite öğrencisi Tunakan Dinçer (24), geçirdiği iki ameliyat sonrası yüzde 90 oranında elini kullanabiliyor. Dinçer\'in en büyük hayali ise yeniden at bineceği günlere dönebilmek.

Yaklaşık 4 ay önce karıştığı bir kavgada tabancayla sol elinden yaralanan Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Tunakan Dinçer, geçirdiği iki ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Yaralandıktan sonra ilk ameliyatı farklı bir hastanede, ikinci ameliyatı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan Dinçer, 4 ay sonra elini kullanabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü\'nden El Cerrahı Op. Dr. Mehmet Ali Uysal tarafından ameliyat edilen Tunakan Dinçer, bugünlerde at bineceği günlerin hayalini kuruyor.

Tunakan Dinçer, basit bir tartışmanın karşı tarafın tabancasını çekmesiyle silahlı kavgaya dönüştüğünü belirterek, “Yaralandığımda elimde çok sayıda kırık vardı. Neredeyse tüm tendonlarım hasarlıydı. Sol el bileğinin üstünden yaralanmıştım. İlk ameliyatımı farklı bir hastanede oldum ama sonuç alamadım. İkinci ameliyatımı Mehmet Ali hoca yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İlk ameliyatımdan sonra elimi hareket dahi ettiremiyor, parmaklarımı kullanamıyordum. Şimdi ise elimi yüzde 90 oranında kullanabiliyorum\" dedi.

Günlük hayatını devam ettirebildiğini, araç kullanmak dahil pek çok şeyi yapabildiğini vurgulayan Dinçer, “Ancak tek hayalim at binebileceğim günlere dönmek. Ben at binmeyi çok seviyorum ve 3 yıldır at biniyorum. Ama bu durumda elim henüz at binmek için tam iyileşmedi. Şimdi o günlerin hayalini kuruyorum\" dedi.

\'YARASINI AÇTIĞIMIZDA ÇOK BÜYÜK HASARLA KARŞILAŞTIK\'

Ameliyatı gerçekleştiren Op.Dr. Mehmet Ali Uysal, Tunakan Dinçer\'in kendisine başvurduğunda ateşli silah yaralanması nedeniyle başka bir merkezde opere olduğunu hatırlatarak, “Ameliyat sonrası birinci ayda bize başvurdu. Geniş bir doku defekti ve kirişlerinde yaralanma mevcuttu\" dedi. Ameliyatta hastanın yarasını açtığında çok büyük hasarlanma gördüğünü belirten Op.Dr. Uysal, “Hastanın kendi dokularını alarak kirişlerini onardık. Yine kendi dokusunu dolaşım ile beraber alarak el yüzeyinin arka tarafına taşıdık. Şimdi tama yakın fonksiyonel sonuç elde ettik. Şu anda günlük aktivitelerini yapabilir, günlük hayatına dönebilir\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI