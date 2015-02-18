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Tabancayla okul basıp 2 öğrenciyi rehin aldı ama hırsızlıktan tutuklandı

Çorum'da 14 yaşındaki F.E. isimli öğrenci, tabanca ile girdiği sınıftan sevdiği kızı kaçıramayınca iki erkek öğrenciyi rehin almıştı

18 Şubat 2015 20:38

Çorum’da 14 yaşındaki F.E. isimli çocuk, tabanca ile girdiği sınıftan sevdiği kızı kaçırmak istedi. Kızı ikna edemeyince aynı sınıftan 2 erkek öğrenciyi de yanına alıp otomobille bir süre gittikten sonra yakalandı.

Milliyet'in haberine göre, öğrencileri bir otomobile bindirip kaçıran F.E., ihbar üzerine polis tarafından durdurularak gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugünadliyeye sevk edilen F.E., tabanca ile okul basıp iki öğrenciyi kaçırmak suçlamasıydan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ancak kullandığı otomobili çaldığı iddiasıyla hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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14 yaşındaki çocuk, sınıfa tabanca ile girip kız kaçırmak istedi

Çorum'da 14 yaşındaki F.E. isimli öğrenci, tabanca ile girdiği sınıftan sevdiği kızı kaçıramayınca iki erkek öğrenciyi rehin aldı

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