14 yaşındaki çocuk, sınıfa tabanca ile girip kız kaçırmak istedi

Çorum’da 14 yaşındaki F.E. isimli çocuk, tabanca ile girdiği sınıftan sevdiği kızı kaçırmak istedi. Kızı ikna edemeyince aynı sınıftan 2 erkek öğrenciyi de yanına alıp otomobille bir süre gittikten sonra yakalandı.

DHA'nın haberine göre, Çorum Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda, elinde tabanca ile okula giren F.E., sevdiği kızın bulunduğu sınıfına yöneldi. Ders saatinde sınıfa giren genç, kızın dışarı çıkmasını istedi.



Genç kızın ve diğer öğrencilerin itiraz etmesi üzerine yanında getirdiği tabancıyı çıkaran F.E ., bu kez aynı sınıftaki iki erkek öğrenciyi rehin aldı.

Kısa süre içinde yakalandı

Bu öğrencilerle bir otomobile binen F.E., okul yönetiminin polise müracaatı sonrasında takibe alındı. Çorum-Amasya karayolu üzerinde durdurulan otomobildeki 3 öğrenci ifadelerine başvurulmak üzere polis gözetiminde Çorum Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.



Rehin alınan 2 öğrenci ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.