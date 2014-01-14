'1 yılda 91 bin 517 çocuk suça sürüklendi'

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre bir yılda 91 bin 517 çocuk suça karıştı. 11 bin 399 çocuğun ise cinsel suç mağdur olduğu ortaya çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin çocuk suçları tablosunu çıkarttı. Suça karışan çocuk sayısında 2012’de yüzde 7, 2013’de ise yüzde 16’lık azalma oldu. Buna karşın suç mağduru sayısında ise aynı oranda artış meydana gedi. Emniyet raporu, her yıl 150 bin ve üstü çocuğun suç mağduru olduğu gerçeğini gündeme getirdi.

Rapora göre 2013’ün ilk 10 ayında 91 bin 517 çocuk suça sürüklendi. Bu rakamın geçen yıl 109 bin 82 olduğu belirtildi. Sadece 2012’de 205 bin 177 çocuk tüm suçlardan mağdur olarak kayıtlara geçti. Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mağdur olan çocuk sayısının 11 bin 399 olduğu anlaşıldı.

'Psikolojik yardım desteği'

Raporda, “2012 yılında tüm suçlardan mağdur olan çocukların yüzde 6’sını cinsel suçlardan mağdur olan çocuklar oluşturmaktadır” denildi. Hırsızlık, kapkaç, yankesicilik, darp, yaralama gibi suçlara karıştıkları için gözetim altına alınan çocuklar savcılıklara sevk edildi. Çocuklardan büyük bölümü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cinayet, gasp gibi ağır cezalık suça karışan çocuklar ise çocuk ıslahevlerine gönderildi. Suç mağduru çocuklara Çocuk Şube Müdürlükleri’nde psikolojik yardımda bulunuldu.

'11 yaşında eroin bağımlısı oldular'

Bugün gazetesinden Kamil Elibol'un haberine göre, Uyuşturucu Madde Bağımlılıkları ve Alkolizmle Mücadele Federasyonu (UBAM) Başkanı Dila Tezemir, Türkiye’de uyuşturucu madde bağımlılık yaşının çok düştüğünü söyledi. Tezdemir, uyuşturucu kullanan 100 bağımlıdan 16’sının üniversiteyi bıraktığını, 45’inin ilköğretimden ayrıldığını 36’sının da liseyi bıraktığını ifade etti.

'İlkokul çağındalar’

Dila Tezdemir “11 yaşında 2 bağımlı uyuşturucuya ilk olarak eroin kullanarak başlamış. Düşünebiliyor musunuz, eroin kullanıyor çocuk üstelik daha ilkokul çağında. Bağımlıların yüzde 82’si 20 ile 35 yaş aralığında. En üst yaş oranı ise 51” dedi. Dile Tezemir bağımlıların 98’inin madde bulabilmek için hırsızlık yaptığı, önce evden aldıkları harçlıklarla madde almaya başladıkları ardından ev içinde küçük ama değerli eşyaları torbacılara satarak devam ettiklerini sözlerine ekledi.