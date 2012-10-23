Tabak: Filmim göçmenler gibi ortada kaldı, kimse sahip çıkmadı

Altın Portakal Film Festivali’nde 6 ödül alan "Güzelliğin On Par’etmez" filminin yönetmeni Hüseyin Tabak "Bu film de biz göçmenler gibi ortada kaldı, kimse sahip çıkmadı" dedi.

A Haber’de Şirin Sever’in sunduğu Jurnal Programı, Altın Portakal Film Festivali’nden neredeyse tüm ödülleri toplayan “Güzelliğin On Par’etmez” filminin yönetmeni Hüseyin Tabak’ı konuk etti.

İlk kez canlı yayında filmiyle ilgili iddialara cevap veren Tabak, Altın Portakal Film Festivali’nden ödül aldıktan sonra meslektaşlarının kendisine karşı tavrının değiştiğine işaret ederek filminin Viyana Film Akademisi’nde 3. Sınıf bitirme ödevi olduğunu açıkladı.

Tabak şöyle konuştu:

"Biz burada Almancı diye görünüyoruz orada yabancı diye, bu filmin dünya prömiyeri yapıldı 11 dakika alkışlandı. Avusturya’da kimse haber yapmadı. Burada Altın Portakal’da 6 ödül aldı yine Avusturya’da hiç haber olmadı Türkiye’de de bu film Türk filmi değildir dendi. Bu film de biz göçmenler gibi ortada kaldı, kimse sahip çıkmadı. Ben Viyana Film Akademisi’nde öğrenim görüyorum, film için kendim para topladım ve bu film benim 3. sınıf bitirme ödevimdi.



'Ödülü aldıktan sonra meslektaşlarım değişti'



Beni çok kıran şey, bu meslek birlikleri bir yazı yazdılar, meslektaşlarım benim için aldatıyor dediler, 7 gün boyunca Festival’deydim, kimse bana bir şey sormadı, herkes oradaydı, filmin yapımcısı kim diye sormadılar, ödülü aldıktan sonra kendi meslektaşlarım hakkımda; aslında yabancı film, festivali aldatıyor diye açıklama yaptılar. Sinema Genel Müdürlüğü de gazetelere benim Avusturya vatandaşı olduğumu söyledi. Tabi bu yanlış bilgiydi. Ben Türkiye vatandaşıyım ve bu filmin başvurusu da festival yönetmeliğine uygundu.



'Filmde hayatımdan izler var'



Festivalde filmi hem Kürtlerin hem Türklerin izlemesini isterim dedim, çünkü filmde göçmen bir aile söz konusu, anne Türk ve baba Kürt, baba bir dönem dağa çıkmış, ben hikayeyi onların çocukları Veysel’in, bir çocuğun gözünden anlattım. Veysel’in hikâyesinde de benim hayatımdan izler var.



'Filmi festival için değil gösterim için yaptım'



Festivalde ödülü aldıktan sonra “bu film on par’etmez eğer vizyona girmezse” sözleri sorulan yönetmen Tabak, “birkaç dağıtımcı ile görüşmeler başladı ancak ben bu filmi festival için değil gösterim için yaptım, ödül almışım, ama filmi kimse görmemiş, benim için önemli olan izleyici ile buluşmak” dedi.



13'ünde en iyi erkek oyuncu ödülü



13 yaşındaki bir çocuğa ödül vermek büyük sorumluluk, çünkü çocuklar böyle bir ödülü alınca okulu bırakabilir ama Abdulkadir böyle değil. Abdulkadir bu ödülü hak etti, çünkü biz filmi 16 mm ile çektik ve film almaya paramız yoktu, tekrar olmaması gerekiyordu ve Abdulkadir ile hiç tekrar yapmadan filmi çektik. Bunu her oyuncu yapamaz.



'Abdulkadir bundan sonra genelevdeki kadınları öldürecek'



Abdulkadir’e şimdi Almanya’nın en büyük dizisinde başrol teklifi geldi, rolde psikopat bir çocuğu oynayacak, genelevdeki kadınları öldürecek. Kabul etti bu rolü. Anlaştılar. Abdulkadir’e çok teklif geldi, senaryoyu bana yolluyorlar. Ben seçiyorum çünkü benim için en önemlisi Abdulkadir’in okulu. Ben de seçeceği roller için ona yol gösteriyorum.

Yayına telefonla yaşadığı Viyana’dan bağlanan Abdulkadir Tuncer, “filmde para için değil, gönlümüzden geldiği için oynadım” dedi. Küçük oyuncu, filmden kazandığı parayla ailesine büyük bir ev almak istediğini söyledi.