T24'ün online kitap kritik dergisi K24 yayına başlıyor…

Sizin için yeni bir dünya hazırladık: K24

Evet, “yeni” bir dünya!

Dünyayı kitaplar üzerinden okuyup, anlamaya çalışacağımız, kitaplara var gücümüzle sarılacağımız yeni bir dünya…

Bağırmadan, usul usul sözümüzü söyleyeceğimiz, kapsamlı fikir ve kültür tartışmaları; enine boyuna edebiyat incelemeleri; iyiye iyi, kötüye kötü demekten çekinmeyen, cephelere ve yazarlara değil esere odaklı kitap eleştirileri; yazarlar ve kültür insanlarıyla kapsamlı söyleşiler; yayın dünyasından haberler; yeryüzünün her köşesinden fikir ve kültür alanındaki en son eserler ve Türkiye’den tartışmalarla ilgili yorumlar K24 / Kitap-Kültür-Kritik'te olacak…

Okuyarak düşünenlerin, okuyarak yazanların, kitaplardan vazgeçmeyenlerin, eleştiriden korkmayanların yazdığı bir dergi olacak K24…

İlk sayısını 5 Şubat Perşembe günü yayımlamak üzere hazırladığımız “dergi” şu anda Türkiye’de, Türkçede eşi olmayan derinlikte, zenginlikte çevrimiçi bir kültür ve fikir yayını olmayı hedefliyor.

Punto24 Bağımsız Gazetecilik Platformu’nun sponsorluğunda hazırlanan K24’e, T24'ün yanı sıra platform24.org adresinden de ulaşabileceksiniz.

Yayın yönetmenliğini Sibel Oral’ın yapacağı derginin danışman ve yazarları arasında Enis Batur, Nilüfer Kuyaş, Şavkar Altınel, Murat Gülsoy, Feride Çiçekoğlu, Emre Ayvaz, Jale Parla, Başak Bingöl, Yasemin Çongar gibi edebiyat, yayın, akademi ve medya dünyasından isimler var.

K24, Twitter’da @kitapkritik24, Facebook’da www.facebook.com/kitapkiritk24 adreslerinde olacak.

K24’e şimdiden bir çift sözünüz varsa buraya bekliyoruz: kritik24editor@gmail.com