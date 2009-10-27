T24.com.tr ekibi öğrencilerle buluştu

Bağımsız internet gazetesi T24’ün, “Medyanın yükselen trendi: İnternet Gazeteciliği” konulu üniversite seminerlerinin ilki, 27 Ekim 2009’da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Prof. Dr. Erdal İnönü Bilim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.



Semra Dursun (Miha)





E-gazeteciliğin ortaya çıkmasıyla birlikte haberde bir dönüşüm yaşandığını anlatan t24.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, “Tek yönlü gazetecilik giderek zayıflıyor. Habere yorumlarıyla katılan, ilgisi matematik olarak ölçülen okur da artık haber sürecinin içinde. Diğer yandan medya habercilikteki tekelini yitirmeye başladı. Avuç içi bilgisayar da diyebileceğimiz cep telefonlarıyla herkes fotoğraf ve görüntü kaydı geçebiliyor, kurumlar ve kişiler internet sitelerinden bilgi veriyor. Bu durum gazetecilerin yüksek profesyonel standartlar taşımasının önemini daha da artırmış durumda" dedi.

Akın, internet gazeteciliğinin, medya ile iletişim fakültesi öğrencileri arasında da, bugüne kadar hep yapay ve çok kısmi olan ilişkiler için de ilk kez "sahici" bir zemin yarattığının altını çizdi.



Aydın Engin: İnternette yatırım 'insan'a



İnternet gazeteciliğini “yeni bir medya çağı” olarak adlandıran t24.com.tr başyazarı Aydın Engin, geleneksel medyanın basım maliyetlerinin çok yüksek olduğunu vurgulayarak, “Bugün günlük bir gazetenin maliyeti 60 kuruş. 200 bin basıp 160 bin satan 50-60 sayfalık bir gazetenin yıllık maliyeti 32 milyon dolar ve gazeteler bunun yalnızca 20 milyon dolarını gazete satışı ile sağlıyorlar. Geriye kalan 12 milyon dolarlık açığı ise reklam gelirleriyle karşılamaya çalışıyorlar’. Ve bu rakamın içinde insan yok, gazetecinin maliyeti yok" diye konuştu.



Geleneksel medyada "insan"a giderek daha az yatırım yaptığına dikkat çeken Engin, “İnternet gazeteciliği ile bütün mali kaynaklar sadece insana yatırılabiliyor. Dünyada yükselen değer e-gazetecilik, bu beni heyecanlandırıyor. Ancak bugün tam anlamıyla çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü e-gazetecilik henüz bebeklik aşamasında. Yapılması gereken çok iş var” diye konuştu.

Bekir Ağırdır: İnternet okuru genç, eğitimli, sosyal



Konda Genel Müdürü ve T24 yazarı Bekir Ağırdır da, Türkiye’de e-gazeteciliğinin bugünkü durumunu istatistikî verilere dayandırarak açıkladı:

“Türkiye’de internet kullananların yüzde 70’ini 35 yaşın altındaki gençler oluşturuyorlar. Bunların büyük çoğunluğu eğitimli insanlar. İnternette haber okuyanların yüzde 90’ı aynı zamanda gazete okuyucusu. Yüzde 70’i de kitap okuyor ve çoğu bir sivil toplum örgütüne üye olmuş.”

Ağırdır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni medyanın önemli fonksiyonu haber üretmek bilgi aktarmak olmamalı. Bu karmaşıklık içinde neden-sonuç ilişkilerinin pek anlaşılmadığı bu yeni alanda referans noktaları olacak yazarlar, gazeteciler belirlenmeli ve bu şekilde aydınlatıcı bilgiler üzerinde yoğunlaşılmalıdır.”







Aslı Büyüka: İnternette reklam artıyor



T24’ün reklam pazarlamasını üstlenen Mediamarket Genel Müdürü Aslı Büyüka da, reklam pazarında internetin yükselen payının her geçen gün hızla arttığını; reklamda artık tek mesajın herkese hitap etmediğini, kişiye özel reklamların çok daha düşük maliyetlerle hazırlanabildiğini ve ölçülebildiğini vurguladı.



Kayıhan Güven: İnternet öğrencilere disiplin kazandıracak



Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Miha Genel Yayın Yönetmeni Kayıhan Güven de, iletişim fakültelerindeki ajanslarda çalışan genç muhabirler için internet haberciliğinin olumlu yönlerine dikkat çekti. Güven, “İnternet sitelerine haber yapan muhabir öğrenciler, bu işi artık daha çabuk yapmak zorundadır. Bu çabukluk içinde hata yapmamayı ve reflekslerini hızlandırmak durumundadırlar. Bu, öğrencilere yeni bir haber izleme ve yazma disiplini kazandıracak” diye konuştu.

Güven, Miha’nın T24’e haber ürettiğini söyleyerek, “Artık fakültelerdeki haber derslerinin içeriği de değişmeye başlayacak; hızla haber üreten öğrenci, bunu ders konusu yapacak ve hocaları ile derste tartışacak. Fakültelerde kurulu olan ajanslarda çalışan muhabirler, haberlerinin yayınlandığını gördükçe motivasyonları daha da artıyor ve daha çok haber yapmak istiyorlar. Böylelikle daha okul sıralarında gazeteciliğin sorunlarıyla karşılaşıyorlar” dedi.





Seminere katılan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Girgin ise, “İnternet gazeteciliği konusunda acele ediyoruz. Türkiye’de muhabirin alt yapısı daha pekişmedi. Hızla haber üreten bir muhabir daha çok hata yapabilecektir” görüşünü dile getirdi.