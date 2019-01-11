T24 Yıllık çıktı: 50 yazar ve çizer 2019'a bakıyor; ne oldu, ne oluyor, ne olacak?

T24

Hiçbir görüş ve inancı gazeteciliğin önüne koymayan yayın politikasıyla 1 Eylül 2009'da yayına başlayan bağımsız internet gazetesi T24, 10 yıl sonra ilk kâğıt baskısını, yaklaşık 150 sayfalık 'T24 Yıllık' ile yaptı. "2019'a Bakış: Ne oldu, ne oluyor, ne olacak" başlığıyla yayımlanan T24 Yıllık'ta 50 yazar ve çizer yer aldı. Yazarlar kendi uzmanlık alanlarında 2019’a ilişkin öngörülerini paylaştı.

İçerik kalitesi, yazar/konu yelpazesi ve hacmiyle kendi alanında bir ilk olan T24 Yıllık’ı ana gazete bayileri ile D&R, Remzi Kitabevi, İnkılap Kitabevi, Arkadaş Yayınları, Nezih Kitabevi ve Kitapsan mağazalarında bulabilirsiniz.

T24 Yıllık'ı Turkcell Dergilik'ten de indirirken okuyabilirsiniz.

T24 Yıllık’a ulaşamayanlar, aşağıdaki banka hesabına 30 TL ödeme yaptıktan sonra t24yillik@t24.com.tr’ye dekont ve adres bilgisi göndererek T24’ten edinebilirler. T24'ün hesap bilgileri şöyle:

Garanti Bankası

Cihangir Şubesi

Şube kodu: 575

Hesap adı: TEMPO24 BASIN YAYIN PROD. LTD.ŞTİ

Hesap no: 6298328

IBAN: TR57 0006 2000 5750 0006 2983 28