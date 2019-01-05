T24 Yıllık çıktı: 50 yazar ve çizer 2019'a bakıyor; ne oldu, ne oluyor, ne olacak?

Hiçbir görüş ve inancı gazeteciliğin önüne koymayan yayın politikasıyla 1 Eylül 2009'da yayına başlayan bağımsız internet gazetesi T24, 10 yıl sonra ilk kâğıt baskısını, yaklaşık 150 sayfalık 'T24 Yıllık' ile yaptı. "2019'a Bakış: Ne oldu, ne oluyor, ne olacak" başlığıyla yayımlanan T24 Yıllık'ta 50 yazar ve çizer yer aldı. Yazarlar kendi uzmanlık alanlarında 2019’a ilişkin öngörülerini paylaştı.
İçerik kalitesi, yazar/konu yelpazesi ve hacmiyle kendi alanında bir ilk olan T24 Yıllık’ı ana gazete bayileri ile D&R, Remzi Kitabevi, İnkılap Kitabevi, Arkadaş Yayınları, Nezih Kitabevi ve Kitapsan mağazalarında bulabilirsiniz.
T24 Yıllık’a ulaşamayanlar, aşağıdaki banka hesabına 30 TL ödeme yaptıktan sonra t24yillik@t24.com.tr’ye dekont ve adres bilgisi göndererek T24’ten edinebilirler. T24'ün hesap bilgileri şöyle:
Kimler yazdı, kimler çizdi?
T24 Yıllık’ın kapağı ve iç desenlerini Türkiye’nin dünyada da izlenen sanatçıları Selçuk Demirel, Tan Oral ve M. Kutlukhan Perker çizdi.
Yaklaşık 50 yazar, politikadan ekonomiye, medyadan dünya gündemine, adaletten çevreye, sanattan sağlığa, teknolojiden hayata uzanan alanlarda mevcut durumdan hareket ederek 2019 projeksiyonlarını yazdılar.
Türkiye’nin dünyada da izlenen edebiyatçıları Oya Baydar, Sema Kaygusuz, Ece Temelkuran ve Seray Şahiner T24 Yıllık için birer 2019 hikâyesi kaleme aldılar.
T24 Yıllık’ta, kendi alanlarında 2019 öngörülerini/hayallerini/düşüncelerini paylaşan isimler, yayındaki sırasıyla şöyle:
Mehmet Y. Yılmaz, Uğur Gürses, Barış Soydan, Aziz Çelik, Emrah Akın, Hakan Özenen, Soli Özel, Murat Belge, Semih İdiz, Murat Yetkin, Hakan Aksay, Fehim Taştekin, Süreyya Su, Akdoğan Özkan, Metin Münir, Sezin Öney, Bekir Ağırdır, Hasan Cemal, Tayfun Atay, Deniz Zeyrek, Kemal Can, Erdem Gül, Tuğçe Erçetin, Metin Gürcan, Rıza Türmen, Gökçer Tahincioğlu, Aydın Engin, Murat Sabuncu, Cihan Hüroğlu, Ceren Sözeri, Haluk Geray, Yalçın Doğan, Yasemin Çongar, Ayşegül Sönmez, Atilla Dorsay, Erim Şerifoğlu, Billur Ergin Balın, Bağış Erten, Ahmet Örs, Mehmet Yalçın, Berna Abik, Türkay Demir, Osman Elbek, Oya Baydar, Sema Kaygusuz, Seray Şahiner, Ece Temelkuran.
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