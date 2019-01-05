T24 Yıllık çıktı: 50 yazar ve çizer 2019'a bakıyor; ne oldu, ne oluyor, ne olacak?

T24

Hiçbir görüş ve inancı gazeteciliğin önüne koymayan yayın politikasıyla 1 Eylül 2009'da yayına başlayan bağımsız internet gazetesi T24, 10 yıl sonra ilk kâğıt baskısını, yaklaşık 150 sayfalık 'T24 Yıllık' ile yaptı. "2019'a Bakış: Ne oldu, ne oluyor, ne olacak" başlığıyla yayımlanan T24 Yıllık'ta 50 yazar ve çizer yer aldı. Yazarlar kendi uzmanlık alanlarında 2019’a ilişkin öngörülerini paylaştı.

İçerik kalitesi, yazar/konu yelpazesi ve hacmiyle kendi alanında bir ilk olan T24 Yıllık’ı ana gazete bayileri ile D&R, Remzi Kitabevi, İnkılap Kitabevi, Arkadaş Yayınları, Nezih Kitabevi ve Kitapsan mağazalarında bulabilirsiniz.

T24 Yıllık’a ulaşamayanlar, aşağıdaki banka hesabına 30 TL ödeme yaptıktan sonra t24yillik@t24.com.tr’ye dekont ve adres bilgisi göndererek T24’ten edinebilirler. T24'ün hesap bilgileri şöyle:

Garanti Bankası

Cihangir Şubesi

Şube kodu: 575

Hesap adı: TEMPO24 BASIN YAYIN PROD. LTD.ŞTİ

Hesap no: 6298328

IBAN: TR57 0006 2000 5750 0006 2983 28