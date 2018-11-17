T24 yazarları 'Gezi Parkı eylemleri' nedeniyle Anadolu Kültür'e düzenlenen operasyonu yazdı

Bir yılı aşkın süredir iddianamesi hazırlanmadan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür'e yönelik 4 ilde operasyon yapıldı. İstanbul, Adana, Antalya ve Muğla'da yapılan operasyonda, Anadolu Kültür A.Ş yöneticisi, danışmanı ve ilgilisi olan, akademisyenlerin de aralarında bulunduğu, 13 isim gözaltına alındı. 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı bulunuyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınan isimlerin 'Osman Kavala ile hiyeraşik bir düzen içinde hareket ettiğini' öne sürerkek Kavala’nın Gezi Parkı eylemlerini organize ve finanse ettiğinin ileri sürüldü. Akşam saatlerinde Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Anadolu Kültür A.Ş. Depo Program Koordinatörü Asena Günal, ifadeleri alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak salıverildi.

T24 yazarları 'Gezi Parkı eylemleri' gerekçesiyle Anadolu Kültür'e düzenlenen operasyonu yazdı:

Hasan Cemal yazdı: İkinci Kavala Operasyonu: Derinleşmekte olan sivil darbeyi protesto ediyorum!

Mehmet Y. Yılmaz yazdı: Daha çok demokrasi vaadinden 100 gün sonra

Aydın Engin yazdı: Şaşırmayı unuttuk biz...