T24 yazarları bugün ne yazdı?

<p> </p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/hasan-cemal/erdogan-eski-turkiyenin-yeni-gorunumlu-cirkin-yuzu,9884" target="_blank">Hasan Cemal: <span style="line-height:1.5;">Erdoğan: Eski Türkiye’nin yeni görünümlü çirkin yüzü!</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/hakan-aksay/sen-kimsin-o-kim-haddini-bil-eyy-kurt,9891" style="line-height:1.5;" target="_blank">Hakan Aksay: <span style="line-height:1.5;">Sen kimsin, o kim? Haddini bil, eyy Kürt!</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/emrah-akin/tesvik-sisteminde-oncelikli-yatirimlara-yeni-makyaj,9889" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Emrah Akın: </span><span style="line-height:1.5;">Teşvik sisteminde öncelikli yatırımlara yeni makyaj</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/gulengul-altinsay/besiktas-feyenoord-ba-siktas-avrupayi-garantiledi,9890" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Gülengül Altınsay: </span><span style="line-height:1.5;">Beşiktaş-Feyenoord: Ba-şiktaş Avrupa'yı garantiledi</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/ergun-babahan/erdogandan-uzak-olmanin-inanilmaz-mutlulugu,9886" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Ergun Babahan: </span><span style="line-height:1.5;">Erdoğan’dan uzak olmanın inanılmaz mutluluğu!</span></a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n