T24 uygulaması iOS'un ardından Android'de

Bağımsız internet gazetesi T24 iPhone’dan sonra Android’de de yayına başladı. App Store ve Google Play’den ücretsiz indirebileceğiniz uygulamayla; son dakika gelişmelerine, siyasetten spora, ekonomiden dış politika ve sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin olarak T24'ün bütün haber, yorum, analiz ve videolarına erişebilirsiniz.

T24’ün Android uygulamasını indirmek için tıklayınız

iPhone ve Android uygulamaları, T24'ün genel planlamasıyla uyumlu bir şekilde, kullanımda büyük bir kolaylık sağlayan son derece sade bir tasarımla hazırlandı.

T24'ün iPhone uygulamasını indirmek için tıklayınız

Haberciliğin önüne hiçbir görüş ve inancı koymayan yayın politikası, dosyaları, söyleşileri, önde gelen yorumcu ve analistlerden oluşan yazar kadrosuyla Türkiye'nin en güvenilen az sayıdaki haber mecrası arasında bulunan T24, iPhone ve Android uygulamalarıyla da okurlarının karşısına çıkıyor.

T24'ün bütün içerikleri ile yorum ve analizlerine süratle ulaşabileceğiniz iPhone ve Android uygulamalarını, alanında lider kurum olan Mobilike geliştirdi. T24 uygulamalarında, Mobilike'ın mobil altyapı teknolojisi ürünü olan Carbon kullanıldı. Carbon tabanlı uygulamasıyla T24 içeriklerine rakiplerinden çok daha stabil ve hızlı bir şekilde ulaşabileceksiniz.

T24’ün iPhone ve Android uygulamalarında;

- Siyasetten spora, ekonomiden dış haberlere, sanattan sosyal güvenliğe, teknolojiden eğitim ve magazin dünyasına uzanan hayatın bütün alanlarına ilişkin bütün güncel gelişmeleri, son dakika bildirimlerinin de eşliğine okuyabilirsiniz.

- T24'ün, haber siteleri arasındaki en geniş ekibi oluşturan güçlü yazar ve analist kadrosunun yazılarını takip edebilirsiniz.

- Günlük gazetelerin 1. sayfalarını "tık"lama mecburiyetiyle vakit kaybetmeden hızla görebilirsiniz.

- Hava durumunu anlık ve gelecek tahminleriyle izleyebilirsiniz.

- Döviz kurlarını anlık verilerle görebilirsiniz.

T24, okur bildirimlerini de düzenli takip ederek, değişen koşullar ve teknolojinin sağladığı olanaklar çerçevesinde T24 iPhone ve Android uygulamalarını güncelleyecek, sürekli geliştirecek.

T24 ile gündemi daha doğru ve hızlı izlemek için iPhone ve Andorid uygulamalarını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Taklit T24'e yasal girişim

T24 Andorid uygulaması ile halen Google Play’de T24'ün logosunu da taklit ederek bütün içeriklerini izinsiz olarak yayımlayan başka uygulamalar ile karıştırmayın. T24 bu uygulama hakkında yasal girişim başlattı.

Mobil T24 yayını sürüyor

T24'ün bütün mobil araçlarda açılan mobil versiyonunun yayını da sürüyor. T24 Mobil'e, m.t24.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.