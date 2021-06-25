T24'ün de verdiği 'Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi olanağı tanındığı' haberi yalanlandı

Türkiye-Katar arasında Mart ayında imzalanan ve 25 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanan protokol T24'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda haber sitesinde "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" şeklinde haberleştirildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da T24'ün tweetini referans gösterdiği protokolün, sadece askeri sağlık eğitim alanında ve sadece Katarlı askeri personel ile askeri okul öğrencilerine yönelik bir 'öğrenci değişim programı' olduğu anlaşıldı. Türkiye'nin 20'nin üzerinde ülkeyle benzerini imzaladığı protokolde, kendi ülkelerinde tıp, eczacılık gibi alanlarda okuyan askeri öğrenciler 'değişim programı' çerçevesinde Türkiye'de aynı eğitime devam edebilecekler. Protokolde değişim programından yararlanacak öğrenciler için Türkiye'de ayrı bir sınav yapılıp yapılmayacağı yolunda bir hüküm yer almıyor.

Türkiye Cumhuriyeti ile Katar Devleti arasında 2 Mart 2021 tarihinde Doha’da imzalanan Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği Protokolü, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle yürürlüğe girdi.

Sadece askeri sağlık alanını ilgilendiren protokol "Katarlı gençlere Türkiye’de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" diye haber olunca, hafta sonu yapılacak üniversite sınavı öncesi tepkilere neden oldu.

Haber üzerine Twitter hesabından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu da protokole, "Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey AK Parti? Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar! Gençler merak etmeyin, koca ülkeyi Kataristan’a döndüren bu zihniyeti tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz, son çırpınışları. Bu protokolleri de yırtıp atacağız." ifadeleriyle tepki gösterdi.

İletişim Başkanlığı: Protokol sadece askeri tıp alanındaki tecrübelerden istifade edebilmektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tartışmalara neden olan, Türkiye ile Katar arasında imzalanan 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü'nün sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsadığına yönelik bir açıklama yaptı.

Altun şöyle devam etti; "Protokole göre; Katar’daki silahlı kuvvetler mensupları ile Türkiye’deki silahlı kuvvetler mensupları belirlenen kontenjanlar çerçevesinde karşılıklı değişimden yararlanabileceklerdir. Amaç tamamıyla 'askeri tıp' alanındaki tecrübelerden istifade edebilmektir. Katar haricinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Azerbaycan, Kazakistan, Afganistan, Arnavutluk, Moldova, Gambiya, Somali ve Güney Kore'nin de bulunduğu 20’den fazla dost ve müttefik ülkenin askeri öğrencileri de Türkiye’de öğrenim görmektedir. Türkiye, dost ve müttefik ülkelerle karşılıklı tecrübe ve imkanlardan yararlanarak ilişkilerini daha da derinleştirmeye devam edecektir. Yalan ve iftira ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların yalanlarını yüzlerine vurmaya devam edeceğiz."

İlk olarak Sözcü gazetesinin haberleştirdiği protokole bakıldığında, Türkiye’deki tıp fakültelerinde okuma hakkının bütün Katarlı gençlere değil, Katar ordusunda görevli asker ve sivil personele ve Katar’daki askeri okulların öğrencilerine verildiği görülüyor. Protokolde, askeri personelin tıp fakültesine sınavsız gireceği gibi bir hüküm de yer almıyor.

Yabancı öğrencilerin üniversiteye giriş koşullarını belirliyor

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesi ile yabancı uyruklu öğrenciler ile ortaöğretimini yurt dışında tamamlayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kabul usul esaslarının belirlenmesi görevi Yüksek Öğretim Kurulu’na (YÖK) verilmiştir.

YÖK, 2010-2011 eğitim-öğretim yılından itibaren Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nın (YÖS) kaldırılmasına karar vermişti. Günümüzde yabancı uyruklu öğrencilerin yüksek öğretim kurumlarımıza kabulü YÖK’ün belirlediği “Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar“a göre yapılmaktadır.

T24'TEN ÖZÜR: T24'teki ilk yayınında "Protokol onaylandı, Katarlı gençler Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek" başlığıyla verilen haberi düzeltir; T24'e güvenerek referans veren okurlarımızdan ve haberin muhataplarından özür dileriz.

Protokolün tamamı



TIKLAYIN | Cumhurbaşkanlığı'ndan "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" açıklaması: Sadece silahlı kuvvetleri kapsayan protokol 20'den fazla dost ülkeyle yürürlükte