Cumhurbaşkanlığı'ndan "Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi" açıklaması: Sadece silahlı kuvvetleri kapsayan protokol 20'den fazla dost ülkeyle yürürlükte

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tartışma yaratan Katar'daki asker veya sivil silahlı kuvvetler personeli ya da öğrencilerinin Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi görebilmesini sağlayan protokole ilişkin olarak, "Bazı yayın organlarında 'Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi' şeklinde çarpıtılarak yansıtılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye ve Katar arasında imzalanan 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü' sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Altun, Türkiye ile Katar arasında 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği' Protokolü'nün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başlayan tartışmaların ardından açıklama yaptı.

Altun, protokolün silahlı kuvvetler mensuplarını kapsadığı vurgusu yaparken, "Amaç, tamamıyla 'askeri tıp' alanındaki tecrübelerden istifade edebilmektir" dedi.

Açıklamada, sadece silahlı kuvvetleri kapsadığına vurgu yapılan protokolün 20'den fazla dost ülkeyle de yürürlükte olduğu belirtildi.

Altun'un açıklaması şöyle:

"Bazı yayın organlarında 'Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi' şeklinde çarpıtılarak yansıtılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye ve Katar arasında imzalanan 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü' sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır.

Protokole göre; Katar’daki silahlı kuvvetler mensupları ile Türkiye’deki silahlı kuvvetler mensupları belirlenen kontenjanlar çerçevesinde karşılıklı değişimden yararlanabileceklerdir. Amaç tamamıyla 'askeri tıp' alanındaki tecrübelerden istifade edebilmektir.

Katar haricinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Azerbaycan, Kazakistan, Afganistan, Arnavutluk, Moldova, Gambiya, Somali ve Güney Kore'nin de bulunduğu 20’den fazla dost ve müttefik ülkenin askeri öğrencileri de Türkiye’de öğrenim görmektedir.

Türkiye, dost ve müttefik ülkelerle karşılıklı tecrübe ve imkanlardan yararlanarak ilişkilerini daha da derinleştirmeye devam edecektir. Yalan ve iftira ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların yalanlarını yüzlerine vurmaya devam edeceğiz."

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