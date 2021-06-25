AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Katar ile yapılan anlaşma, askeri öğrencilerin değişim programı çerçevesinde karşılıklı olarak okutulmasına ilişkindir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Katarlı gençlerin Türkiye'de sınavsız tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi alabileceği" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Dağ, iki ülke arasındaki anlaşmanın 'askeri öğrencilerin değişim programı çerçevesinde karşılıklı olarak okutulmasına ilişkin' olduğunu ifade etti.

Dağ, "Bugün sosyal medyada yayılmaya çalışılan 'Katar Türkiye'de sınavsız öğrenci okutacak' iddiası külliyen yalandır. Katar ile yapılan anlaşma, askeri öğrencilerin değişim programı çerçevesinde karşılıklı olarak okutulmasına ilişkindir" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından "YalancıCHP" etiketiyle yaptığı paylaşımda Dağ, "Maalesef muhalefet ve sosyal medyadaki tetikçileri, her türlü yalana başvurmayı sürdürmekte ve bu uğurda gençlerimizin zarar görmesini bile göze almaktadır. Gençler. Siz bu yalancılara bakmayın, sınavınıza odaklanın. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Bülent Turan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na: YKS'ye saatler kala attığın bu tweet'in altında ezileceksin!

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu haberle ilgili paylaşımı alıntılayarak, "YKS'ye saatler kala attığın bu tweetin altında ezileceksin!" diye yazdı.

"Siyasetini, yalan dilini biz çekelim, eyvallah; ama milyonlarca gencimizin sınav öncesi moral ve motivasyonunu bozmaya hakkın yok!" diyen Turan, "Protokol iki ülke arasındaki askeri personel-askeri öğrencileri kapsıyor ve yeni değil" ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun: Amaç tamamıyla 'askeri tıp' alanındaki tecrübelerden istifade edebilmektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, söz konusu protokolün sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsadığını belirtti. Altun, "Türkiye ve Katar arasında imzalanan 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü' sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından açıklama yaptı. Altun, bazı yayın organlarında 'Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi' şeklinde çarpıtılarak yansıtılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Altun, "Türkiye ve Katar arasında imzalanan 'Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İş Birliği Protokolü' sadece silahlı kuvvetler mensuplarını kapsamaktadır. Protokole göre; Katar’daki silahlı kuvvetler mensupları ile Türkiye’deki silahlı kuvvetler mensupları belirlenen kontenjanlar çerçevesinde karşılıklı değişimden yararlanabileceklerdir. Amaç tamamıyla 'askeri tıp' alanındaki tecrübelerden istifade edebilmektir. Katar haricinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Azerbaycan, Kazakistan, Afganistan, Arnavutluk, Moldova, Gambiya, Somali ve Güney Kore'nin de bulunduğu 20’den fazla dost ve müttefik ülkenin askeri öğrencileri de Türkiye’de öğrenim görmektedir. Türkiye, dost ve müttefik ülkelerle karşılıklı tecrübe ve imkanlardan yararlanarak ilişkilerini daha da derinleştirmeye devam edecektir. Yalan ve iftira ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışanların yalanlarını yüzlerine vurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Resmi Gazete'deki karar için tıklayın.

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu’ndan Katar protokolüne tepki: Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar!

TIKLAYIN - Resmi Gazete'de yayımlandı: Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek