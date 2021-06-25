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Eğitim

Kılıçdaroğlu’ndan Katar protokolüne tepki: Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar!

25 Haziran 2021 12:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Katarlı gençlerin Türkiye'de sınavsız tıp, diş hekimliği, eczacılık eğitimi almasını sağlayan protokole tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar!" ifadesini kullandı. 

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kendi gencine bu kadar sevgisiz bu kadar saygısız bir iktidar işte. Hiç mi utanmıyorsunuz bunları yaparken ey Ak Parti? Aranızda biriniz çıkıp da bu adaletsizdir diyemedi mi? Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar! Gençler merak etmeyin, koca ülkeyi Kataristan’a döndüren bu zihniyeti tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz, son çırpınışları. Bu protokolleri de yırtıp atacağız" ifadesini kullandı. 

TIKLAYIN | Resmi Gazete'de yayımlandı: Katarlı gençler, Türkiye'de sınavsız tıp okuyabilecek

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