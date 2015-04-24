T24 köşelerinde bugün...

<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/celal-baslangic/acilarla-yuzleserek-kurtar-ruhunu-bu-soykirimdan,11748" target="_blank">Celal Başlangıç - Acılarla yüzleşerek kurtar ruhunu bu soykırımdan</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/atilla-dorsay/cagdas-siyaset-ve-teknoloji-dersleri,11743" target="_blank">Atilla Dorsay - Çağdaş siyaset ve teknoloji dersleri</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/nurcan-baysal/ermenilere-yapilan-bir-soykirimdir-haci-teyzem-tek-basina-bir-belgedir,11745" target="_blank">Nurcan Baysal - Ermenilere yapılan bir soykırımdır; Hacı Teyzem tek başına bir belgedir!</a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/tulin-daloglu/soykirim-kelimesinde-takilmadan-acsak-yureklerimizi,11746" target="_blank">Tülin Daloğlu - <span style="line-height:1.5;">Soykırım kelimesinde takılmadan açsak yüreklerimizi...</span></a></p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/yazarlar/yilmaz-murat-bilican/iyi-kalpli-okumus-turkun-soykirima-karsi-savunma-mekanizmalari,11744" target="_blank"><span style="line-height:1.5;">Yılmaz Murat Bilican - </span>İyi kalpli okumuş Türk’ün soykırıma karşı savunma mekanizmaları</a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n