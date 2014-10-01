İlk yerli elektrikli otomobil, Türkiye turunu tamamladı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen Yerel Projesi kapsamında yapılan "T1" adlı elektrikli araç, yaklaşık 5 bin kilometrelik Türkiye tamamladı. Sultanahmet Meydanı'na getirilerek tanıtım sürüşü yapılan aracın pilotlarından Serdar Zurnacı, Türkiye turuna Sultanahmet meydanından başlayıp 13 şehir gezip 5 bin kilometre yol gittikten sonra başladıkları noktaya döndüklerini belirtti.

‘5 bin kilometre yolda 75 liralık elektrik harcadık’

Yüzde yüz elektrikli olan aracın tasarım ve üretiminin bir buçuk yıl sürdüğünü dile getiren Zurnacı, "Yaptığımız araç 500 kilogram ağırlığında, bir defalık şarjla 500 kilometre yol katedebiliyor ve hızı saatte 120 kilometreye çıkıyor. Biz 15 gün önce bir Türkiye turuna çıktık. Çıktığımız bu turda ülkemizin etrafında dolaşarak halkımıza aracımızı tanıttık ve 5 bin kilometre yol katettik” dedi. Bu 5 bin kilometre yolu katederken sadece 75 liralık elektrik harcandı diye konuşan Zurnacı, “Sadece elektrikle çalışan bir araba yapıp ve bu arabayla Türkiye turu yaptığımız için çokmutluyuz. Halkımızdan çok güzel tepkiler aldık. İnsanlar bizi beğendiler, alkışladılar, tebrik ettiler. Erzurum'un yollarından, Gaziantep'in otobanından, İzmir 'den, Çanakkale'den ve her yerden geçtik ve başladığımız nokta olan İstanbul'a döndük" diye konuştu.

Kendilerine projede destek veren İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet ve hocaları Sıddık Yarman'a teşekkür eden Zurna, aracın motoru ve bataryası hariç tüm aksamının yerli olduğunu vurguladı.

Bundan sonraki araçlarında motoru ve bataryayı da yerli imkanlarla üretmeyi deneyeceklerine dikkati çeken Zurna, araçtaki bazı eksiklikleri, T2 ve T3 modellerinde gidereceklerini bildirdi.